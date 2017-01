Declaracions individuals de llibertat

EL PRESIDENT PUIGDEMONT va afirmar que “amb la nostra actitud molts hem firmat declaracions individuals d’independència de forma íntima”. Aquest primer pas personal va ser necessari per fer el segon pas, col·lectiu: el cop de cap simultani, històric, de dos milions de persones que van portar la majoria absoluta per a la independència al Parlament i han arrossegat la majoria del país a estar d’acord amb la celebració d’un referèndum. Però tot això encara no és suficient. Per a les cancelleries i les borses, les declaracions íntimes d’independència no canvien res. Un país amb una majoria que guanyi un referèndum, sí. Ara jutjaran un president i un govern per haver posat les urnes. No oblidem qui va intentar exercir la democràcia i qui vol castigar-ho ara. Per a molts pot anar d’independència. Per a tothom, va de llibertat.