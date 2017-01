Tocar els ous (títol inevitable)

Llegeixo a la premsa que es posen a la venda al nostre continent “els ous vegans”. Es tracta d’un aliment que vol ser l’ou dels que no mengen productes d’origen animal. Està compost de 114 grams de pols de farina d’algues, diuen, però que es presenta en un envàs clavat al dels ous de gallina. És un ou, però vegetal. Serveix per fer truites, ous remenats i pastissos. I suposo que flams i cremes catalanes. O potser no, tret que la llet de soja serveixi per fer el fet.

El concepte no és nou. Hi ha hamburgueses vegetals, que són un triturat de tofu i vegetals, però que tenen forma d’hamburguesa i color d’hamburguesa, de manera que te les pots menjar entre pa i pa amb una mica de mostassa (si la mostassa no té mantega animal) i una rodanxa de tomàquet (en aquest cas, redundant) per fer-te la il·lusió que és una hamburguesa de carn. Hi ha frankfurts vegetals, també, que tenen la forma i el color dels frankfurts de carn, però que estan fets de gluten de blat i soja. I què podem dir del xoriço? És el més reeixit. Sembla talment xoriço de porc, però està fet de carbassa.

Per quina raó el vegà, si ha triat el veganisme, vol que allò que menja, justament, li recordi el que ha decidit no menjar? Per quina raó el vegà decideix no menjar ous (els ous són, en realitat, un pollet no nat) però li fa il·lusió fer-se un no-ou remenat, en comptes, de posem per cas, fer-se un puré de tomàquet i unes llenties?

Suposo que la idea és la mateixa d’aquells matrimonis que s’han jurat fidelitat, però com que la fidelitat els suposa una gran càrrega (ells en realitat no en serien, de fidels, però els principis els impedeixen fer-se el salt) el que fan es disfressar-se quan volen rebregar-se. I vet aquí que ella es posa una perruca i ell es canvia de nom. I tots dos fan veure que no són qui són, per provar de dur la pesada pedra muntanya amunt.