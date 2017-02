Estados Unidos quieren a España en la OTAN

260x366

“Todos nuestros aliados tienen que ser respe-tuosos, pero francamente advertidos que nosotros, Estados Unidos, queremos que España entre en la OTAN. Y no en el año próximo o en el 1960, sino ahora”, dijo anoche, en el curso de la reunión del Comité de Asuntos Exte-riores de la Cámara Alta, el senador Wiley, de Wisconsin, presidente de dicho Comité. […] Es de notar la referencia hecha por el senador Wiley a la conferencia en curso en Bermudas sobre la necesidad de que el presidente Eisenhower trate del asunto con el primer ministro británico. Creo que las del senador no son palabras al viento. La importante noticia de que Estados Unidos se incorpora militarmente al Tratado de Bagdad -la gran noticia de la jornada de hoy- puede tener relación con la referencia del senador Wiley. Algunos círculos políticos y diplomáticos de la capital se le atribuyen muy estrecha. Para Estados Unidos, la incorporación militar al Tratado de Bagdad representa una gran concesión a Inglaterra. A la vista de la Doctrina Eisenhower se expresan hoy opiniones contra su prudencia, porque prejuzgará la aplicación de la nueva política norteamericana en el Oriente Medio; […] La inminencia de la terminación de las bases en España y las dificultades con que tropieza el mantenimiento de las suficientes fuerzas de OTAN en Europa, dan hoy mucho nervio a la actitud del Congreso norteamericano. El general Norstad, comandante en jefe, no ha disimulado ni aquí, en Washington, ni en Europa su inquietud ante la lentitud del rearme alemán; el desplazamiento del grueso del ejército francés a Argelia, y los proyectos británicos de reducción de su presupuesto y sus efectivos militares. En estas condiciones, la contribución española es considerada de valor positivo en el complejo de la defensa de Europa. Por lo que se refiere a las bases peninsulares, días pasados, el corresponsal del New York Times en Madrid, señor Wallace, publicaba un despacho en el que daba cuenta del progreso de las obras. Dicho despacho, a petición del senador Wiley, ha sido incorporado al Diario de Sesiones del Congreso con objeto de reforzar el argumento en favor de la inmediata incorporación española. Creo que a este respecto se ha llegado en Washington al punto de decisión. Como decía anoche el referido senador, “cuando nos referimos al ingreso de España, hablamos en presente de indicativo”.