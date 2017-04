Maza i Moix volen controlar el cas 3%

El fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció, Manuel Moix, ha rellevat els fiscals José Grinda i Fernando Bermejo per evitar que instessin el jutjat del Vendrell a enviar una nova sol·licitud al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per implicar en la causa del 3%, que investiga les presumptes comissions il·legals a CDC, l’exconseller de Justícia i diputat de Junts pel Sí Germà Gordó.

Fonts jurídiques assenyalen que Moix, amb el suport del fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, ha optat pel relleu abans que ordenar per escrit determinades actuacions precisament per evitar que els fiscals no invoquessin l’article 27 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal i sotmetessin l’assumpte a la junta de fiscals. Un fet que ja va succeir dimarts de la setmana passada quan Moix va haver d’enfrontar-se a la resta de fiscals en una junta arran de l’operació Lezo contra l’expresident de la comunitat de Madrid Ignacio González. Moix, per tant, ha volgut evitar un segon enfrontament.

El TSJC va rebutjar al mes de gener una exposició raonada del jutge Josep Bosch Mitjavila, titular del jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell que investiga el cas 3%, instada per Grinda i Bermejo, per haver fet algunes diligències, entre les quals destacava l’escorcoll del domicili de Gordó per la presumpta “mediació en la gestió de donacions a les fundacions de CDC a canvi de facilitar l’adjudicació d’obra pública”.

Segons la interlocutòria del TSJC de l’11 de gener, “pel que fa als cinc supòsits d’adjudicació d’obres públiques en què es fa referència a una implicació personal del senyor Gordó en presumptes conductes delictives, a part d’incórrer en certes inconcrecions o imprecisions de dates, es pot observar que en alguns casos les adjudicacions i les donacions estan realment allunyades en el temps (del 2011 al 2014), en altres no consta vinculació causal entre regals i adjudicació, i en altres ni tan sols es fa referència a cap donació com a eventual contraprestació a l’adjudicació, o almenys no consta en les actuacions”.

Per aquest motiu, el TSJC concloïa que l’exposició raonada no complia degudament les exigències requerides per justificar el que es demanava. També per això els fiscals Grinda i Bermejo estaven a punt de “renovar” l’intent a través d’una nova petició. Maza i Moix, segons les fonts, no veuen la necessitat d’insistir, almenys ara, en una nova exposició raonada que, bàsicament, apunta a Gordó. En canvi, volen controlar la investigació i el seu calendari, cosa que estan en millors condicions de fer si el cas es porta des de Catalunya. Moix ha confiat la causa als fiscals Fernando Maldonado i Teresa Duerto.

La clau és política

Fa tota l’efecte que Moix havia resolt aquesta qüestió a Catalunya fins i tot abans d’assumir el càrrec de fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció. L’argument que pretenia donar més protagonisme a les delegacions regionals no sembla ser la raó. A Múrcia, per exemple, Moix dirigirà les actuacions sobre la vinculació de l’operació Púnica amb l’expresident de la comunitat Pedro Antonio Sánchez en lloc de donar-li la representació al fiscal d’Anticorrupció regional, Juan Pablo Lozano.

La clau és política. El govern espanyol preveu una guerra més prolongada en l’assumpte del referèndum i, per tant, prefereix controlar els temps.