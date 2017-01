Quina hostilitat més trista

COM TANTA GENT, vaig pensar que en una Cavalcada de Reis no calien fanalets amb estelada, i que tocava obrir el paraigua i aguantar el xàfec. Però el que ens ha caigut a sobre no ha sigut una pluja de crítiques justificades (que, d’altra banda, ja sabem fer-nos-les solets) sinó la tromba pudenta d’anticatalanisme i doble moral més torrencial dels últims temps. Veuen la palla del fanalet i ignoren la biga dels legionaris portant un santcrist. Això no va de protegir la festa dels nens. Els fanalets només han sigut el pretext per delectar-se en l’hostilitat amb què en l’opinió publicada majoritària espanyola es parla dels catalans com no s’ha parlat mai dels bascos, i avui seria políticament incorrecte fer-ho d’altres grups ètnics, religiosos o nacionals.