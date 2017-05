Raimon ha sigut humà d’aquesta manera

HAVER D’ACOMIADAR Raimon dels escenaris després d’una fecundíssima trajectòria, en plenes facultats, el dia que ell ha volgut i de la manera que ell ha triat és un gran final en una activitat en què els finals acostumen a arribar a deshora, per poc o per massa. La seva capacitat per connectar senzillament amb la gent, sobretot a l’escenari, ha sigut insuperable. N’hi ha prou d’agafar qualsevol dels seus discos per adonar-se que des del so fins a la presentació dels àlbums Raimon ha sigut un artista que ha cuidat els detalls, i els detalls sempre fan la diferència. Ha fet cançons d’aquelles que toquen per dins, et posen dret i et recorden que hi ha un combat per no deixar-se embrutir i fer com ell: “No he volgut ignorar i resignar-me, a ser, poc més poc menys, com una fera…”