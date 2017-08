S’ha acabat menystenir un país anomenat Catalunya

SI HI HA ALGUNA FRIVOLITAT que s’ha acabat aquests dies és la de menystenir Catalunya. La societat ha respost serena, solidària i coratjosa. Els Mossos van obrir foc contra els terroristes i van lluitar contra el rumor, informant a tot el món amb claredat i oportunitat. Els serveis d’urgències mèdiques van excel·lir. El president va reaccionar amb el to que alguna premsa nord-americana diu que hauria volgut sentir de Trump, equidistant amb els neonazis de Charlottesville. Catalunya ha rebut mostres d’afecte, incloent-hi una inoblidable Cibeles vestida amb els colors de la nostra bandera. L’hora és trista però digna. L’amenaça terrorista continua. Si hem resistit la tragèdia, amb més motiu resistirem la vergonya d’un Estat que va apartar els Mossos de la coordinació internacional i la dels mitjans que li fan d’altaveu, per als quals la unitat d’Espanya és més important que la veritat.