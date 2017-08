19/8: Respecte

EN LES REACCIONS després d’un acte terrorista, hi ha coses que et poden agradar o desagradar i coses que s’hi valen o no s’hi valen. Per exemple, a mi no m’agrada gaire una retòrica antiterrorista, que em sembla buida, que es fonamenta a repetir que no sucumbirem a la por i que no ens mouran. No m’agrada, però s’hi val. Però hi ha coses que no s’hi valen. I no parlem de política ni de periodisme, sinó de simple sentit de la humanitat. El que no s’hi val és allò que representa una falta de respecte a les víctimes. Per exemple, l’exhibició pornogràfica de la mort, de la sang, de l’horror, amb complaença morbosa. No crec que s’hagi de dissimular la tragèdia, però no crec que calgui oferir imatges de les víctimes que atemptin contra la seva dignitat. I l’altra cosa que no s’hi val és l’explotació política de les víctimes. Més endavant podrem fer els debats serens que calguin. Però amb els morts acabats de matar, intentar treure’n profit a favor d’una tesi determinada, fer sectarisme polític o institucional, alimentar un posicionament polític previ -ben sovint amb raonaments que no tenen ni cap ni peus-, em sembla una falta de respecte monumental i inhumana. Colar-se darrere del dolor per obtenir un avantatge. Un acte de pur vampirisme.