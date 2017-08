22/8: Calle Maragall

EL DEBAT SOBRE ELS NOMS dels carrers sempre té un to molt passional. Tant que algú ha arribat a dir que pensar a treure el nom de Quevedo d’un carrer de Sabadell (pensar-ho, no pas fer-ho!) és un senyal de neteja ètnica. El comentari em sembla molt passat de voltes, però ens recorda que triar els noms dels carrers d’una població és ideològicament significatiu. En aquest sentit, dues dades curioses. Primera, Madrid no ha tingut un carrer dedicat al poeta Joan Maragall fins al juny d’aquest any. No n’hi havia cap, i mira que n’hi ha, de carrers, a Madrid. L’Ajuntament de Carmena, davant de la indignació d’alguns mitjans de comunicació i de molts veïns, va decidir canviar el nom del carrer Capitán Haya (aviador de l’exèrcit de Franco) pel de Maragall. Alguns dels veïns indignats, segons publicaven mitjans digitals, es queixaven que el gloriós capità Haya hagués estat substituït per un poeta català, que havia escrit a sobre articles independentistes. Això l’any 2017, quaranta anys després de la mort de Franco. Una altra dada: mentre a Sabadell hi ha una plaça Machado (i em sembla fantàstic), a Sevilla, que és tres vegades i mitja més gran que Sabadell, i hi deu haver molts més carrers, no em consta que hi hagi cap carrer Joan Maragall.