6/04: Catalunya contra Barcelona?

AQUESTA SETMANA fa trenta anys de la batalla de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El govern convergent de la Generalitat va suprimir aquest organisme sustentat i avalat per l’ajuntament socialista de Barcelona. Aquesta era una batalla cabdal dins de la guerra (freda) entre socialistes i convergents, que va marcar la política i la cultura catalana durant molts anys. Algú, en el record d’aquesta batalla, ha dit ara que aquella va ser una guerra de la nació contra la gran ciutat, de Catalunya contra Barcelona. És veritat, però no tota la veritat. Era també, i no d’una manera menor, de la gran ciutat contra la nació. Aprofitant que cada partit governava una institució -Generalitat i Ajuntament- la guerra freda entre les dues bandes de la plaça de Sant Jaume va tenir, com tenen sempre les guerres fredes, un component o una cobertura ideològica. Es van confrontar la idea de ciutat i la idea de nació, com si darrere d’elles hi hagués dos mons i dues visions del món incompatibles. Vist des d’ara, és una cosa antiga, superada. Aquell debat de guerra freda sembla absurd i estèril: la nació necessita la ciutat, la ciutat necessita la nació. És inútil confrontar-les. Excepte que es vulgui començar una altra guerra freda.