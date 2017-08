25/8: Desprestigiar

DESPRÉS QUE els atemptats d’Atocha provoquessin dos-cents morts a Madrid, a ningú no se li va acudir muntar una campanya per desacreditar els cossos policials i d’intel·ligència espanyols perquè no l’havien evitat. Tampoc no va passar a Nova York, a Brussel·les o a París. Perquè la gent sap que no és senzill impedir una acció terrorista. Hi va haver debats seriosos sobre polítiques de seguretat, però no pas una campanya de descrèdit general d’un cos policial, com la que hi ha a hores d’ara respecte als Mossos. Amb la paradoxa que si fos certa l’acusació als Mossos d’haver monopolitzat l’actuació policial, es faria referència a després dels atemptats. I l’esclariment, resolució i gestió policial per tranquil·litzar i tenir informats els ciutadans després dels atemptats van ser impecables. Si hi hagués alguna demanda de responsabilitat anterior als atemptats, de no haver estat capaços d’impedir-los (que em semblaria molt injusta), afectaria a tots els cossos policials que actuen a Catalunya. I és obvi que els cossos policials de l’Estat actuen a Catalunya (només cal repassar els telenotícies dels últims mesos). I amb més informació. Per tant, em sembla que cal exigir aquí el mateix respecte als Mossos que hi ha hagut arreu amb les policies.