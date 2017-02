14/02: I si els absolen?

PERSONES de sensibilitats polítiques diverses i formació jurídica considerable em comenten que és molt probable que el judici del 9-N acabi en absolució. M’ho expliquen en termes jurídics, no pas polítics. Però una absolució (com una condemna) tindria efectes polítics, encara que tingués causes jurídiques. Alguns pensen que perjudicaria el sobiranisme, còmode en el victimisme. Al contrari. L’absolució seria una gran notícia per al sobiranisme i un maldecap per a Rajoy. I així ho llegiria la premsa internacional. Sempre és millor i et fa més fort que et reconeguin la raó que no pas que te la neguin. Confirmaria que un problema polític es tracta fent política, no per la via judicial. I seria un maldecap per a Rajoy perquè ha promès als seus que vencerà el sobiranisme als jutjats, amb mà dura. Una absolució situaria Rajoy, entre els seus, davant d’una acusació molt agra d’impotència o d’incapacitat. La via que ha promogut demostraria les seves limitacions i n’hauria de buscar una altra. Una, la racional, seria simplement fer alguna cosa, sortir de l’immobilisme, parlar. Però una part dels seus, en aquestes circumstàncies, l’empenyerien iradament en direcció contrària, cap a l’error més gran que pot cometre: la suspensió de l’autonomia.