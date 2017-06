9/06: Jutjar intencions

ÉS MOLT COMPLICAT fer el referèndum que ha anunciat el president Puigdemont. Encara és més complicat impedir-lo. Tot està dissenyat perquè la llei es faci servir contra allò que fa la gent, no contra allò que pensa, que vol, que desitja o que projecta. Es poden perseguir els fets, però difícilment les intencions ni les voluntats. Per tant, si el govern català és prou hàbil i si el govern espanyol no se la juga violentant les formes d’una manera antipàtica i de mal explicar al món, ens podem trobar que el referèndum es faci (això sí, en un clima d’amenaces i d’advertiments apocalíptics) i que en tot cas l’actuació contundent del govern espanyol s’hagi de fer l’endemà, no la vigília. És el que va passar en el cas del 9-N: el govern espanyol va haver de descarregar tota la seva artilleria després, i fins i tot això d’una manera selectiva i que feia de mal explicar. En aquest cas, abans del referèndum tindríem un xoc de discursos i d’escenificacions polítiques, però la veritable partida es jugaria l’endemà. Llavors, una obvietat: el desenvolupament i el desenllaç d’aquesta partida quedarà molt marcat per la participació i el resultat del referèndum. No serà igual si hi participa molta gent o molt poca, si guanya el sí o si guanya el no.