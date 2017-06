8/06: Som Corea del Nord

SI LLEGEIXES declaracions, articles i comentaris que s’estan fent aquests dies des de Madrid, en una escalada explosiva, es pot arribar a la conclusió que Catalunya és com Corea del Nord. Una mena de búnquer totalitari i agressiu, armat (d’urnes) fins a les dents, enfollit i exòtic. Ja se sap que la caricatura de l’adversari és la primera fase necessària per a qui vol provocar un conflicte. Però tenen un problema: Catalunya no és Corea del Nord. Certament, tampoc no és Suècia. Hi ha en la vida pública catalana defectes importants, que s’assemblen molt als d’Espanya, i que ens situen en un punt entremig, però no equidistant, entre la perfecció i el desastre. Curiosament, els qui detecten (de vegades amb encert) aquests defectes a Catalunya ben sovint són incapaços d’endevinar-ne a Espanya la versió incrementada. Mentrestant, la gent que viu a Catalunya, pensi el que pensi, sap que això no és Corea del Nord. Quan els qui no són sobiranistes es troben amb la caricatura, saben que no és certa. I si ho insinuen, els acusen de ser equidistants entre el Bé i el Mal. La caricatura pot funcionar per a qui no coneix Catalunya. A Catalunya per als sobiranistes és indiferent (o motivadora). I per als no sobiranistes és ofensiva (i desconcertant).