14/03: A un pas del gran error

LA SENTÈNCIA sobre el 9-N deixa el govern espanyol (potser hauríem de dir l’Estat) a un pas del gran error. En política, els grans errors es cometen per excés de confiança. I s’hi arriba normalment pel camí de l’arrogància, que fa sobreestimar les pròpies forces i menystenir les del contrari. Davant de la qüestió catalana, el govern espanyol (o l’Estat) creu que ha de guanyar per deu a zero, sense matisos ni concessions. La sentència a Mas els sembla insuficient. Però creuen també que el sobiranisme està aculat i afeblit, per la sentència, pels efectes polítics dels judicis oberts sobre casos de corrupció i per les seves pròpies dificultats internes. Per tant, des de l’excés de confiança, sentint-se forts, poden creure que aquest és el moment de fer el gest contundent i definitiu per guanyar per deu a zero: el recurs a l’article 155 o qualsevol altra mesura d’excepció. En aquesta voluntat de guanyar per golejada, el govern espanyol no ha volgut llegir el que té de retret l’informe de la Comissió de Venècia. No valora el ressò internacional dels seus actes. I, sobretot, no creu en la capacitat de reacció del sobiranisme. Buscarà el deu a zero convençut que ja no té rival. I serà un error, si és que realment hi ha rival.