16 d’abril: fer Pasqua abans de Rams

TOTS ELS QUI hem fet xerrades o classes sabem fins a quin punt és pràctic que hi hagi tot un seguit de referències culturals compartides entre els qui parlen. A partir d’aquest magatzem de referències -no necessàriament d’alta cultura, però també-és possible construir amb una gran economia de mitjans comparacions i metàfores il·luminadores. Si tu dius que això és com fer Pasqua abans de Rams pots explicar moltes coses. Però cal saber què és Pasqua, què és Rams i com estan col·locats al calendari. Una amiga m’explicava que per fer entendre un tema antropològic complex va dir als alumnes que responia a la síndrome de Pell d’ase. Els alumnes la van mirar, estranyats. I què és Pell d’ase? Un conte de Perrault... I qui és Perrault? Els va haver d’explicar la qüestió antropològica d’una manera molt més llarga i complicada que si s’hagués entès la comparació perquè es compartia el referent. La tradició cultural és també això: un dipòsit compartit, que està ple de dreceres comunicatives, de sobreentesos reals sobre els quals és possible aprofundir molt més i molt ràpidament. L’aprimament d’aquestes referències compartides seria una pèrdua de patrimoni cultural molt important. Però seria també una colossal pèrdua de temps.