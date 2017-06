Els autobusos de Madrid duran adhesius contra això que es diu manspreading, i que es podria traduir com a homes espatarrats. La CUP de Terrassa també ho ha proposat per als busos de la seva ciutat. Està bé, perquè demanar civisme mai és sobrer. Però parlem-ne.

Un home que s’espatarra, si ofèn (a mi, si no em frega, no m’ofèn), ofèn dones i homes, no només dones. I al transport metropolità del nostre país diria que no hi ha més homes espatarrats que dones. Les fotos que hem vist per il·lustrar-ne les denúncies són extremes. Siguin muntatges o no, no són representatives del que vivim aquí cada dia al transport públic en hora punta. Ignoro si al transport de Madrid la qüestió dona per fer-ne una campanya, com es va fer als Estats Units, però al transport de l’àrea metropolitana de Catalunya diria que no cal.

Ho fem homes i dones indistintament. Cada dia. A menys que tots dos tinguem les cames molt curtes

No és una pràctica gens estesa. Em fa l’efecte que són ganes -com els de Ciutadans amb els senyals bilingües- de crear un problema on no n’hi ha cap. Agafo cada dia Ferrocarrils de la Generalitat i tramvia i autobús i metro per anar i tornar. No recordo haver-me trobat amb la pràctica (desagradable). He vist més cops gent asseguda a terra o -si el tren va buit- gent amb els peus al seient del davant o gent que dorm i ronca. I gent que, pel seu excessiu volum corporal, frega, inevitablement, el cos del que té al costat. Als Estats Units aquesta manera de seure deu ser més habitual, potser per una qüestió: la mitjana de població d’allà sol ser molt més alta i, per tant, té les cames més llargues.

Al tren, quan els seients són de quatre en quatre i encarats (hi ha vagons on els seients són en línia), no hi ha més remei que espatarrar-se perquè, si no, toques la persona del davant amb els genolls. Per no fer-ho solem capicular-nos. L’un s’espatarra i l’altre tanca les cames. Normalment, el que té les cames més llargues és el que s’espatarra. Em sap greu espatllar el dia a les que davant del fet hipotètic se senten ultratjades, vexades i agredides. Ho fem homes i dones indistintament. Cada dia. A menys que tots dos tinguem les cames molt curtes.