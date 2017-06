Sí, encara queden hostesses a la tele

El dimecres 31 de maig, al concurs Ahora caigo,d’Antena 3, acomiadaven amb honors l’hostessa del programa. La Cristina, després d’uns quants anys, plegava. La feina de l’hostessa de l’ Ahora caigo consisteix a presentar el concursant central del dia. Arturo Valls, a l’inici, reclama l’aparició del nou participant i aquest baixa les escales acompanyat de l’hostessa. Valls pregunta: “ ¿A quién me traes, Cristina? ” I ella li respon, per exemple: “ Te traigo a Dani, que viene de Madrid. Es estudiante de relaciones internacionales y periodismo. Hace un programa de radio juvenil y con el dinero quiere comprarse un coche y viajar ”. Es veu que això els concursants no ho poden explicar ells mateixos i cal un intermediari, concretament, una hostessa molt atractiva. Dimecres la noia va tenir més protagonisme de l’habitual: per acomiadar-la li van fer un vídeo dels seus millors moments baixant les escales amb els concursants. Sortia disfressada de Mama Noel sexi, amb pijama sexi, de rockera sexi i de fallera, entre altres vestuaris curts i cenyits al cos. Per descomptat, el vídeo acabava mostrant-la a càmera lenta, fent més suggeridora la seva actitud.

L’adeu a l’hostessa feia pensar que la productora Gestmusic potser hauria decidit prescindir d’una figura tan innecessària com retrògrada. El 2017 seria un bon mil·lenni per fer-ho. El seu paper no té cap més funció que la de guarniment. Perpetua la dona en el seu rol d’objecte secundari en un espectacle que li és aliè. Verbalitza com un lloro unes dades que podria dir el mateix concursant, riu les gràcies del presentador i se’n va.

Dijous 1 de juny el misteri era veure si apareixeria una nova assistent. O un home assistent. O si haurien decidit estalviar-se un sou i donar una imatge més evolucionada. No ens van fer esperar. Arturo Valls va aparèixer amb... una nova hostessa! I sí, l’hostessa entrant sembla més jove que l’hostessa sortint. Valls celebrava l’estrena: “ ¡Mireia! ¡Nuestra nueva azafata! ¡Qué azafata! ” i li explicava la seva missió: “ Ahora yo te llamaré, tú subes al concursante, ten cuidado con el escalón, no tropieces... ” Van caure en el tòpic del mansplaining més escandalós per donar-li la benvinguda amable. L’hostessa Mireia, diligent, presentava minuts després la nova concursant: “ Ella es Julia, viene de Valencia y su profesión es attrezzista en cine, aunque su profesión frustrada es ser actriz ”. Llàstima que a l’hostessa no li preguntin quina és la seva professió frustrada, perquè dubto que el que fa sigui la seva vocació. Però, malauradament, aquest és, molts cops, l’únic espai que deixa la tele a les dones per fer-los creure que és una gran oportunitat laboral de cara al futur i no un espai residual on encasellar-les. A elles i a les futures generacions.