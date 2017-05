El full de ruta de Rajoy contra les urnes

PERSONES QUE HAN POGUT parlar últimament amb Rajoy en privat sobre el Procés dedueixen que té un full de ruta de dos punts. El primer, derrota completa dels organitzadors del referèndum, incloent-hi la rendició incondicional, sense estalviar-se l’ús de la força jurídica. I el segon, aleshores i només aleshores, cavalcant el cavall de la victòria, un cop recuperat davant la història i els seus votants el principi d’autoritat -absent en el 9-N-, avenir-se a negociar alguna cosa, com ara el restabliment de l’autonomia que hauria resultat abonyegada en el curs de la topada. I tot això fer-ho com més aviat millor, al juliol, abans de marxar de vacances, quan els preparatius siguin incipients, no fos cas que amb l’empenta de l’11-S ja fos impossible aturar les urnes a les quals aspiren milions de catalans.