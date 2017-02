La malaltia de la democràcia a Espanya

QUAN EL DELEGAT Millo diu que el president Puigdemont “insulta la democràcia” tens la trista convicció que les paraules han deixat de tenir sentit. Puigdemont va fer un repàs, ple de veritats, d’allò que no funciona en l’edifici institucional espanyol. La democràcia no passa pel millor dels seus moments enlloc del món, però l’amenaça sovint no ve de fora. En el cas d’Espanya, està malalta una democràcia que dedica la justícia a perseguir una jornada de participació en què van opinar a les urnes 2,3 milions de persones. Ja ho estava quan el govern espanyol va impugnar la convocatòria “als catalans, les catalanes i les persones residents a Catalunya” per impedir-los “que manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya”. Sí, malalta.