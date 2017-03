La muntanya, el ratolí i Rodalies

Per terra, mar i premsa afí Mariano Rajoy i alguns membres del seu govern van desembarcar ahir a Catalunya amb una oferta d’aquelles etiquetades amb un no-ho-podreu-resistir. Reconeixent que calen inversions en infraestructures, Mariano Rajoy va fer una crida a la “concòrdia” i a guanyar la “batalla de la moderació, la responsabilitat i el seny” a Catalunya. Es tracta d’un missatge interessant, qui no està a favor de la moderació i el seny? El problema principal és que la proposta arriba amb uns quants anys de retard, després de moltes humiliacions i amb la credibilitat sota mínims. Rajoy es va respondre a ell mateix quan va parlar del “delicat material amb què està teixida la confiança i com costa reparar-la”. Es referia a la confiança econòmica davant d’una audiència empresarial, però la frase té una clara lectura política. Quina credibilitat té el govern del PP quan parla de diàleg? Quina credibilitat tenen els que van recollir firmes contra l’Estatut? Quina credibilitat tenen els que no van votar la Constitució i ara la sacralitzen, els que no compleixen els acords sobre finançament, els que no executen els pressupostos sobre inversions, els que intenten que l’eix mediterrani passi pel Manzanares, els que presenten el FLA com un regal quan Catalunya no hauria necessitat endeutar-se si hagués controlat les seves bases fiscals? Alguns confien que el procés sigui com aquella muntanya que va parir un ratolí. Diàleg? Tot, però primer cal respecte i credibilitat.