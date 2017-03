Quan no importa desagradar (2)

EL DIA QUE LA CUP va negar-se a aprovar els pressupostos del 2016 (i va enviar, doncs, a Montoro uns quants centenars de milions d’euros) vaig escriure aquí que la gent havia cregut més en la CUP que al revés. Que poques vegades una esquerra antisistema havia interpel·lat la consciència de tanta gent més enllà del perímetre dels convençuts (amb tot el vot prestat anti-Mas i anti-CDC que vulgueu) i, en canvi, a una part dels seus representants no els importava desagradar. Ara hi ha tornat. I això que, en el símil de la partida d’escacs per la independència, la CUP porta una samarreta compartida, de selecció. Que part de la seva gent se’n vagi a fer escraches a la seu del PP és un atac a la convivència i perjudica la causa compartida que necessita agradar a molta més gent.