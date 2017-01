Una promoció immobiliària “Amèrica primer”

LA INSPIRACIÓ és un estat d’ànim massa abstracte en un temps en què les ulleres de realitat virtual permeten passejar per les habitacions del pis que estàs a punt de comprar-te com si ja l’haguessin construït. Trump és un gran comercial i no parla per inspirar sinó per vendre al comptat: en aquesta habitació, la llei i l’ordre; en aquesta altra, els llocs de treball; aquí, la classe mitjana, i allà, la guerra a l’islamisme radical, i tota la propietat ben guardada amb unes fronteres a prova d’immigrants il·legals. Capitalisme per a tothom i no només per als rics que no us tenen en compte. Trump transmet la seguretat de qui es fica la mà a la butxaca i en treu un feix de bitllets. El príncep no vol ser estimat, sinó temut. I així, l’home que la tele va fer popular en temps d’atur dient “Estàs acomiadat!” s'ha convertit aquest divendres en el 45è president dels Estats Units.