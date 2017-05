Antonio Estañ és elegit nou líder de Podem al País Valencià

Antonio Estañ és el nou secretari general de Podem al País Valencià. Així ho revelat Pablo Iglesias, secretari general de la formació morada a nivell estatal, mitjançant un tuit.

Estañ també ha utilitzat aquesta xarxa social per agrair la participació a la diputada Fabiola Meco i a la senadora Pilar Lima, que han competit amb ell.

Gracias por la confianza y gracias @FabiolaMeco y @pilar_lima, tenemos un reto ilusionante por delante per a guanyar el nostre futur. — Antonio Estañ (@Estany_) 22 de maig de 2017

Pel que fa al percentatge de vots aconseguits per cada candidat, i a falta de confirmació oficial, el repartiment de suports s'hauria repartit en un 41,64% per Estañ, un 32,54% per Pilar Lima i un 25,82% per Fabiola Meco.