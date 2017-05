Compromís i Podem demanen una comissió d'investigació pel contracte "a mida" d'ACS amb Castor

Compromís i Podem han sol·licitat la creació d’una comissió d’investigació perquè s’estudien les irregularitats del projecte Castor després de fer-se públic un document del ministeri d’Energia que demostraria que "el concurs públic va ser redactat expressament per adjudicar la concessió a ACS, l’empresa de Florentino Pérez".

L’objectiu de la comissióplantejada per la formació morada i la coalició valencianista és esclarir les responsabilitats polítiques derivades de les irregularitats del procés d’adjudicació, finançament, construcció i indemnització del magatzem de gas Castor.

La diputada de Compromís, Marta Sorlí, ha assegurat que des de la seva formació "sempre advertirem que era un projecte perillós però, per desgràcia, aquest govern ens té massa acostumats a blindar els interessos de les grans empreses enfront dels nostres pobles i comarques".

Per a la diputada de Podem, Àngela Ballester, el projecte Castor va ser "un error i una estafa. No era un projecte necessari i és una mostra més del model energètic que té l'executiu de Rajoy i que han practicat els governs del PP i del PSOE, que pensen més en atendre els interessos de les grans corporacions, i no els de la ciutadania".

ACS hauria inflat el seu benefici

Un informe del ministeri d'Indústria de l'any 2012 asseguraria que l'empresa ACS va inflar fins el 17% el seu benefici industrial per construir, a través de filials del propi grup, o subcontractar les instal·lacions del projecte Castor. Segons el govern espanyol, el benefici d'ACS, que era contractista i contractant al mateix temps, no havia de superar el 5% previst en el contracte de construcció.

A més, el conglomerat presidit per Florentino Pérez, que des de finals de 2007 controlava un 66% de la concessionària del magatzem de gas submarí, Escal UGS, va autoadjudicar-se sense preu l'obra de la planta terrestre. Tot plegat hauria contribuït a disparar el cost final del projecte.