Foment assegura que el tercer fil duplicarà les freqüència d’alta velocitat i llarg recorregut entre Castelló i Madrid

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha supervisat aquest dilluns les proves del tercer fil ferroviari entre València i Castelló, una infraestructura que ha de permetre la circulació de l'AVE entre les dues ciutats. Per a fer-ho, ha viatjat amb el tren que realitza les proves de la nova via en horari nocturn. A la seva arribada a Castelló, el titular de Foment ha defensat que l'executiu central ha complert amb els terminis compromesos amb l'Associació Valenciana d'Empresaris. A més, de la Serna ha explicat que el pressupost per a aquest tercer fil entre València i Castelló ha estat de 175 milions d’euros. La infraestructura possibilitarà la circulació de trens, tant d'ample ibèric com d'ample internacional.

Sense data concreta d’inici entre València i Castelló

El responsable de les infraestructures de l’Estat no s'ha compromès a fixar una data per a l'inici de la circulació de trens per aquesta via, i ha assenyalat que després de les proves s'han de formar els maquinistes i aconseguir els avals de seguretat de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. De la Serna ha assegurat, això sí, que serà "en uns mesos".

Duplicació de les freqüència d’alta velocitat i llarg recorregut

El ministre de Foment ha aprofitat l'ocasió per defensar els avantatges del tercer fil, que és una solució transitòria fins a la construcció d'una nova doble plataforma paral·lela a l'existent. En aquest sentit, de la Serna ha subratllat que amb la nova infraestructura el trajecte des de la capital de la Plana fins a Madrid es reduirà en 30 minuts, i un tren amb ample estàndard europeu podrà realitzar el trajecte en dues hores i 25 minuts. El ministre també ha afirmat que la seva posada en circulació comportarà una duplicació de les freqüència d’alta velocitat i llarg recorregut amb destinació a Castelló des de la capital espanyola.

Els trens entre Castelló i Vandellòs, durant el primer trimestre del 2018

Així mateix, de la Serna s'ha compromès que els trens entre Castelló i Vandellòs (Baix Camp) comencin a circular en proves durant el primer trimestre del 2018. El titular de Foment ha assegurat que des del ministeri estan esforçant-se a trobar una solució al tram entre Vandellòs i Tarragona.

El govern valencià preveu saturació i reclama més fons per al corredor

Per la seva part, la consellera valenciana d’Infraestructures, María José Salvador, que ha estat present a l'acte, ha subratllat que la construcció de la nova línia entre Castelló i València és un tercer fil ferroviari i no una doble plataforma d’ample internacional. En opinió de la consellera, això ha generat perjudicis als usuaris de Rodalies entre les dues ciutats, que ha xifrat en endarreriments de 8,5 minuts de mitjana per trajecte. A més, per a Salvador, tot "fa preveure una més que probable saturació d’aquesta línia en coincidir mercaderies, rodalies i alta velocitat en un futur".

Salvador ha demanat concreció en el calendari, solucions per a aquest tram i també per a la línia entre Castelló i Tarragona. Així mateix, ha reclamat que en els pròxims pressupostos generals de l’Estat, que es donaran a conèixer aquest divendres, hi hagi una consignació important per al corredor mediterrani.