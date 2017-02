La Generalitat Valenciana promocionarà el valencià a través de l'Institut Ramon Llull en universitats no catalanoparlants

La Generalitat Valenciana segueix a poc a poc trencant el gel envers Catalunya i les seves institucions. Després de les dues reunions mantingudes pel president Ximo Puig amb el seu homòleg català, Carles Puigdemont, avui el ple del govern valencià ha aprovat la firma d'un conveni entre la conselleria d'Educació i l'Institut Ramon LLull per promocionar en valencià en les universitats de fora del territori catalanoparlant.

Aquest conveni, que té una duració de 4 anys, permetrà establir programes de lectorats i càtedres en universitats situades fora del nostre àmbit lingüístic. En els lectorats i càtedres que s'estableixin s'impartiran estudis de llengua, literatura i cultura valenciana, que es complementaran amb la realització d'activitats acadèmiques i de recerca, així com seminaris i conferències. Igualment es col·laborarà per propiciar la realització de proves de certificats oficials de coneixements lingüístics.

A més, l'Institut Ramon Llull establirà els contactes necessaris amb les universitats que la conselleria d'Educació consideri estratègiques, i gestionarà el manteniment i funcionament dels programes de lectorats i càtedres. Així mateix, ambdues institucions subscriuran, conjuntament, convenis singulars anuals on es fixaran aspectes com la programació, el calendari d'activitats, les universitats on s'impartirà la docència, els continguts curriculars o les aportacions econòmiques.

Incorporació al Ramon Llull

Aquest conveni suposa un nou pas de la Generalitat Valenciana per aproximar-se a l'Institut Ramon LLull, al qual no li ha traslladat mai formalment el seu interès en adherir-se a l'entitat. Amb tot, el mateix president valencià Ximo Puig va assegurar en una conferència a Barcelona que li " agradaria que en un futur la Generalitat s'incorporés a l'Institut".

A Puig li agradaria, segons ell mateix va dir, incorporar-se al Ramon Llull però sembla que no s'atreveix a fer el pas. Un pas que la Xarxa de ciutats valencianes adherides a la institució li van demanar que fes en la seva darrera assemblea celebrada el passat mes de novembre a Alzira. De moment, però, la Generalitat Valenciana segueix meditant aquesta possibilitat.