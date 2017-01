L'Ajuntament de València i la Generalitat acorden impulsar una llei de Capitalitat que garanteixi recursos per a la ciutat

260x366 L'alcalde de València, Joan Ribó, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'han reunit avui a l'Ajuntament de la ciutat. / KAI FÖRSTERLING / EFE L'alcalde de València, Joan Ribó, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'han reunit avui a l'Ajuntament de la ciutat. / KAI FÖRSTERLING / EFE

L'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana han acordat avui treballar per aprovar una llei de Capitalitat que permeti reconèixer els elements culturals i patrimonials de la ciutat, així com garantir-li una sèrie de competències, recursos i finançament per desenvolupar-les. Així ho han explicat als mitjans tant el president valencià, Ximo Puig, com l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, després d’una reunió mantinguda per abordar qüestions d'interès per a València.

Per impulsar aquesta llei ambdues administracions crearan una comissió mixta, prevista en la llei de Règim local del 2010, i treballaran en una normativa que ha de ser aprovada per les Corts Valencianes i després pel Congrés dels Diputats. Segons ha explicat l'alcalde, amb aquesta llei València comptarà amb més autonomia i capacitat de gestió, i consolidarà la seva posició a l'estat espanyol i al País Valencià. Ribó ha defensat que la ciutat tingui una llei de Capitalitat "com la tenen Madrid i Barcelona", i com a eina per trobar recursos en matèria de transports i infraestructures i "en atenció a la seva condició d'una de les grans urbs de l'Estat, amb una gran zona metropolitana al seu voltant".

Al costat d’aquest acord, ambdós dirigents han acordat demanar una reunió conjunta amb el ministre de Foment, Iñigo de la Serna, per demanar finançament per acabar les obres de la línia T2 del metro de València, amb les obres iniciades i paralitzades des de fa anys. Al respecte, Ribó ha remarcat que ciutats com Màlaga o Sevilla ja reben finançament per als seus transports i que València no ha de ser menys.

El cap del Consell, Ximo Puig, ha reivindicat que València ha de comptar amb suport del govern espanyol per acabar la T2 del metro, "un projecte fet sense planificació, però que ha representat una inversió de 200 milions d'euros que, hores d'ara, no serveix per a res". Puig ha qualificat les obres de l'anterior executiu com "un enorme despropòsit" perquè "s'ha pogut foradar mitja ciutat sense saber com s'anava a finançar", i ha indicat que l a prioritat ara és donar continuïtat al projecte per evitar que els diners ja invertits "es vagin a les escombraries".

Així mateix, tant el cap de l'executiu valencià com l'alcalde de València han demanat que pròxims pressupostos de l'Estat contemplin una subvenció al transport públic de València. "Sempre se'ns ha dit que no es podia atendre la petició perquè no teníem l'ens de mobilitat metropolitana", ha assegurat el president Puig, que ha recordat que la Generalitat Valenciana ja ha "complert" en crear l'Autoritat Metropolitana, per la qual cosa creu que seria "incomprensible" que no s'atengués a la ciutat de València.