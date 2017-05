Puig afirma que no pot “consentir privilegis” en el sector educatiu

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defensat avui que el seu govern " no pot consentir privilegis, ni que es tracte de canviar la veritat". Amb aquestes paraules el cap del Consell ha valorat la manifestació que dissabte va recórrer els carrers de València per reclamar més suport a l'escola concertada i que va acusar l'executiu del Botànic de marginar aquest model d'ensenyament.

Per a Puig, en el model educatiu del govern valencià existeix "una absoluta lleialtat al conjunt de la població i no es produeix cap tipus de discriminació. L’escola concertada està gaudint d’un respecte total per part de la Generalitat, i quan es planteja la reducció d'algunes aules, molt poques, és fonamentalment en l'educació no obligatòria”, és a dir, en el Batxiller.

El president valencià també ha defensat que el govern del Botànic està injectant més recursos que mai en l’educació pública, i ha afirmat que “si hi ha menys alumnes, és lògic que també es redueixin les aules”.