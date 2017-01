Albiol diu que Rajoy no es reunirà amb Puigdemont si no és possible exhibir un acord

Xavier García Albiol ha posat condicions aquest dijous a la trobada que tenen pendent el president, Carles Puigdemont, i el cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, des de la investidura del líder del PP. Segons el cap de files dels populars al Parlament, la reunió es pot produir "immediatament" si Puigdemont està disposat a deixar de banda el referèndum. Així, ha assegurat que la trobada es produirà si "accepta parlar d'alguna cosa més" que no sigui la consulta.

Albiol ha assegurat que Rajoy només està disposat a trobar-se amb Puigdemont si de la reunió en surt un "acord" sobre alguna cosa, ja sigui polítiques sanitàries, finançament o infraestructures. De totes maneres, el president de la Generalitat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit que veu "perfectament possible" trobar-se amb Rajoy abans que acabi el mes de gener i que només és qüestió de "buscar data i forma".

El dirigent popular ha tornat a exigir a Puigdemont que per bastir ponts comenci per assistir a la Conferència de Presidents autonòmics del dia 17 de gener, a la qual el president es nega a assistir reclamant un tracte bilateral.

Per a Albiol, si Puigdemont no va en aquesta reunió és perquè els companys de viatge en aquest procés de Junts pel Sí són els cupaires. Segons el popular, si no fos per això, el president del Govern acudiria a la trobada en què tots els presidents autonòmics abordaran el sistema de finançament. En aquest punt, ha aprofitat per retreure a Junts pel Sí que no s'hagi adreçat al Partit Popular per negociar els pressupostos.

Malgrat les exigències del líder del Parlament, la Generalitat ja va reclamar aquesta setmana que es respongués als 46 punts, entre els quals un és el referèndum però la resta tenen a veure amb finançament, infraestructures o ensenyament.

Rivera, amb Rajoy

Per la seva banda, el cap de files de Ciutadans, Albert Rivera, també s'ha alineat amb el PP reclamant l'assistència de Puigdemont a la conferència de presidents autonòmics i l'ha acusat d'"absentar-se del seu lloc de treball" si finalment no hi acudeix.

En una entrevista a la COPE, recollida per Efe, Rivera ha parlat de "greu irresponsabilitat" del president de la Generalitat, però també d'Iñigo Urkullu, el lehendakari, per deixar la cadira buida de la reunió de presidents autonòmics.