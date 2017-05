Asens dona un ultimàtum al PDECat per decidir si defensa els "interessos d'un partit o d'un país" en el cas Palau

L'Ajuntament de Barcelona posa dimecres com a data límit perquè la Generalitat reconsideri la seva posició de no acusar CDC en el judici del cas Palau de la Música, moment en què les conclusions de les parts s'han d'elevar de provisionals a definitives. El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha instat el PDECat a decidir si tria "defensar els interessos d'un partit o els d'un país". "Els que busquen la impunitat de la corrupció són tant responsables com els que la van provocar", ha alertat Asens en roda de premsa aquest dilluns al consistori.

Aquest matí el conseller de Cultura, Santi Vila, ha considerat necessari esperar a la sentència del judici per "actuar en conseqüència" i ha optat per actuar de manera "processalment correcta". Asens li ha recriminat que si no es fa el pas abans de dimecres, "serà tard" per tornar a acusar CDC.

Sobre la voluntat d'ERC de forçar el Govern a discutir la qüestió, Asens ha "agraït" el gest, però espera que es tradueixi en actes concrets que facin canviar l'estratègia judicial de la Generalitat.

Asens ha criticat que el PDeCAT, amb la seva actuació fins el moment, està posant en entredit "el compromís de regeneració democràtica del nou partit" i els ha reclamat un gest clar i concret. "Seguiran tenint les mans brutes i tacades fins que no trenquin amb el llast que van significar els casos de corrupció a CDC", ha reblat.

En aquesta línia, el tinent d'alcalde ha qualificat d' "intolerable" que aquells que "van utilitzar el Palau en el seu moment segons sembla per finançar-se il·legalment ara l'utilitzin per buscar la impunitat d'aquells fets que ofenen la ciutadania del país".

Per últim, Asens també ha criticat que no es reclamin el 6,6 milions d'euros que CDC va cobrar presumptament de Ferrovial per fer obra pública. Uns diners, ha afegit, que si no es reclamen aniran a parar directament a l'Estat i no pas al Palau com pertocaria com a institució afectada.