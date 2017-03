L'oposició, sobre el dictamen del Consell: "És el 'game over' del full de ruta de Puigdemont"

Després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) hagi tombat aquest divendres la disposició addicional dels pressupostos que fa referència al referèndum, l'oposició ha ha reclamat explicacions a la majoria independentista i ha instat el Govern a abandonar la via "unilateral".

El portaveu de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) al Parlament, Joan Coscubiela, ha considerat que la decisió del Consell significa una esmena a la totalitat al full de ruta del Govern i que posa de manifest els "despropòsits" de la majoria independentista en relació al pla per fer el referèndum. "Suposa una desautorització en tota regla de la posició d'unilateralitat del Govern però també deixa clar que el referèndum pot fer-se com ha de ser i que hi ha mecanismes legals per finançar-lo", ha assegurat apuntant a l'estratègia de consulta pactada que propugna CSQP.

És per això que el grup parlamentari ha presentat una sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè expliqui en el ple del Parlament quin és el full de ruta i què farà ara l'executiu un cop el Consell de Garanties ha dictaminat que el referèndum unilateral no és legal. Coscubiela ha dit que no li "entra al cap" que l'executiu català vulgui desoir el contingut del dictamen, encara que no sigui vinculant. Tanmateix, no ha aclarit què farà el seu grup parlamentari si la Generalitat tira endavant igualment el referèndum unilateral.

Segons Coscubiela, el fet que la decisió hagi estat presa per unanimitat dona una força al dictamen que la Generalitat no pot obviar. En aquest sentit, també ha advertit que si Junts pel Sí i la CUP mantenen l'estratègia de la unilateralitat "posen en perill" el Pacte Nacional pel Referèndum, que ara treballa per recollir adhesions a la consulta a Catalunya, a Espanya i a Europa.

Per la seva banda, el líder d’En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech ha alertat que, tot i no haver-se pogut llegir el dictamen encara, el fet que la decisió s'hagi pres per unanimitat representa un "cop fort al disseny dels pressupostos". Domènech creu que JxSí està fent "massa enginyeria creativa" -en referència als canvis en el reglament del Parlament que va proposar el grup sobiranista-, cosa que genera "caos en l’acció normativa i jurídica del govern".

'Game over' del full de ruta sobiranista

Per la seva banda, el portaveu adjunt de C's al Parlament, Fernando de Páramo, ha advertit que l'informe del CGE suposa el "'game' over del full de ruta" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont i ha demanat al Govern que assumeixi "que l'aventura s'ha acabat".

"Ara ja no hi cap el victimisme de sempre". De Páramo ha avisat a Puigdemont que "ara ja no és el malvat TC o la Fiscalia" qui els avisa que els pressupostos contenen "partides il·legals", sinó que ara "també ho diu el CGE". C's es plantejarà totes les opcions per tal que el Govern no tiri endavant aquests pressupostos, també l'opció de recórrer al TC: "No farem com Puigdemont i Forcadell i no ens saltarem les lleis".

El PP celebra la decisió del CGE davant el "bandolarisme polític"

Per la seva banda, el líder de PP al Parlament, Xavier Garcia Albiol, ha celebrat la decisió del Consell de Garanties Estatutàries davant el que considera un "bandolarisme polític" de Junts pel Sí i la CUP. En roda de premsa, recollida per Europa Press, Albiol ha remarcat que ara ja no és el "malvat Tribunal Constitucional" el que ha pres la decisió sinó un òrgan estatutari en què la majoria dels seus membres van ser proposats per partits sobiranistes.

Així, ha demanat a Puigdemont que retiri les partides del referèndum i li ha suggerit un canvi de companys de viatge:"Els anirà millor amb el PP que amb la CUP perquè la nostra influència en el govern espanyol és superior".

El PSC demana noves eleccions

En opinió del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, el dictamen del Consell de Garanties és de "gran importància", perquè l’òrgan consultiu li comunica al Govern que el referèndum "no es pot fer". "Si l’únic objectiu d’aquest Govern era fer un referèndum, s’ha quedat sense objectiu, la legislatura ha acabat i el que hauria de fer és convocar el més aviat possible unes noves eleccions", ha apuntat el líder socialista en declaracions als mitjans de comunicació. Iceta ha subratllat que, en aquest cas, "no és Madrid, no és el Tribunal Constitucional, no són els unionistes, sinó un organisme de la Generalitat que fa un anàlisi jurídic del text dels pressupostos i els hi diu que el referèndum que volen fer, no es pot fer", ha conclòs.