CSQP presenta esmenes a la reforma del reglament per derogar la tramitació de la llei de desonnexió per lectura única

El grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) ha presentat esmenes a la proposta de modificació del reglament del Parlament, impulsada per JxSí, i demanen derogar que, amb la petició d'una majoria de la cambra, es puguin tramitar lleis per la via de lectura única.

Segons les esmenes a les quals ha tingut accés Europa Press, CSQP aprofita a més que JxSí obre la reforma del reglament per modificar aquest tràmit d'urgència i proposa que el debat d'una iniciativa legislativa en lectura única es faci "sense perjudici del dret dels grups a presentar esmenes al text del projecte o proposta de llei presentat". Així, seguiria sent un tràmit més ràpid que l'habitual, perquè no passaria per comissió i no hi hauria compareixences per debatre l'assumpte, però es mantindria el dret dels diputats de presentar esmenes.

En la mateixa línia demanen que, entre l'acord del ple per a la tramitació per lectura única i el debat del ple o la comissió del projecte o proposició de llei, "ha de transcórrer un període mínim de 10 dies" en els quals els grups podran presentar aquestes esmenes. Afegeixen que, en qualsevol d'aquests supòsits de tramitació d'una iniciativa legislativa per lectura única, s'ha de realitzar "respectant sempre el dret a sol·licitar el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries".

En cas que la seva proposta no tiri endavant, i es mantingui la voluntat de JxSí d'accelerar els tràmits per via de lectura única, CSQP demana que quedin "exclosos d'aquest procediment" els projectes i proposicions de llei que comportin una reforma en l'Estatut, el desenvolupament del mateix i les que afecti el Títol Primer de Drets, Deures i Principis Rectors de l'Estatut.

Informe dels lletrats

CSQP va demanar que els catedràtics de dret Xavier Arbós i Joan Vintró acudissin al Parlament per donar la seva opinió sobre la reforma del reglament que proposa JxSí, però va ser rebutjada per la cambra, sota l'argument que aquesta ja comptava amb lletrats per opinar sobre l'assumpte. Una vegada es registrin i acceptin a tràmit les esmenes dels grups, CSQP sol·licitarà un informe als lletrats del Parlament referent a la reforma que pretén JxSí.

Les comissions d'investigació

Després que la investigació de la comissió del cas Vidal hagi quedat truncada perquè JxSí va retirar el seu pla de treball i va vetar amb la CUP la resta de plans i compareixences, CSQP inclou esmenes en el reglament perquè això "no torni a succeir". En les esmenes, proposen que l'acord del ple que pacti crear una comissió d'investigació haurà de delimitar el seu objectiu i aconseguir així els continguts bàsics del pla de treball: "L'acord haurà de contenir la concreció" d'aquests extrems.

A més, per a la modificació de l'ordre del dia del ple parlamentari, demanen que es compleixin els tràmits parlamentaris i es respectin els drets dels diputats, i afegeixen: "Excepcionalment, podrà alterar-se l'ordre del dia, sense haver complert els tràmits, si s'acorda per unanimitat".

Aquesta esmena fa referència a la pertorbació de l'ordre del dia de l'últim ple, quan es va demanar per part de CSQP i la CUP introduir dues propostes de resolució que instaven el Govern a acusar CDC en el cas Palau a través del consorci de l'entitat cultural, després que l'executiu català s'hagués negat a fer-ho.

En aquest ple, des de la bancada JxSí es va apuntar que podria suposar un precedent de cara a introduir altres lleis -en referència a la llei de transitorietat jurídica-, i des de CSQP van replicar que per a això la majoria absoluta és insuficient.