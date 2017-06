La CUP exigeix la seva renúncia, i la resta de grups, una “reflexió”

L’obertura de diligències del TSJC a Germà Gordó pel 3% va provocar la ràpida reacció dels partits de l’oposició, que, amb més o menys contundència, van demanar responsabilitats al diputat de JxSí.

Qui es va mostrar més implacable va ser la CUP, que li va demanar la “dimissió immediata”. “Hi ha un fil que va de Prenafeta a Gordó i amb la imputació comencem a estirar-lo”, va expressar el diputat Benet Salellas, després de saber que Gordó tenia una “agenda opaca” que impedia conèixer cites “controvertides” quan era membre del Govern.

La formació anticapitalista va anunciar que es personaria com a acusació popular en la causa del presumpte finançament irregular de Convergència que s’investiga als jutjats del Vendrell. Ara, amb la imputació de Gordó, que per la seva condició d’aforat -mentre no deixi l’acta de diputat- només pot ser jutjat al TSJC, l’equip jurídic de la CUP estudiarà els pròxims dies quines accions emprèn.

“S’ha d’explicar més i millor”

La resta de grups no han sigut tan contundents a l’hora d’exigir responsabilitats, tot i que sí que li han demanat una “reflexió”. Des de Cs, el portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, va demanar a l’exconseller de Justícia que torni l’acta de diputat en el moment que el TSJC el citi a declarar i va apuntar també a l’executiu català. “La corrupció ja afecta el Govern de Puigdemont i Junqueras [...], el 3% és un cas molt antic però afecta les persones que ara tenen responsabilitats”, va dir Carrizosa en declaracions als passadissos del Parlament. Seguint aquest fil, va assenyalar Artur Mas en recordar que Gordó va ser membre dels seus executius i, segons la fiscalia, també l’“aconseguidor” del 3% per al partit.

Per part del PSC, el diputat Jordi Terrades va instar Gordó a explicar-se “més i millor” i fer “reflexió profunda sobre la seva situació política”. A parer dels socialistes, la citació del tribunal és un “desmentiment” del que va dir l’exconseller en comissió fa una setmana, i del que sempre ha defensat Artur Mas: que mai no ha fet res il·legal.

També va evitar demanar-ne la dimissió CSQP, però el seu portaveu, Joan Coscubiela, sí que va titllar d’“imprescindible” que el PDECat hi doni una “resposta ràpida” i “assumeixi responsabilitats”. Pel que fa al PP, el portaveu del grup, Alejandro Fernández, també va demanar als hereus de CDC que “prenguin mesures” per erradicar la corrupció del seu partit. Fins que no es demostrin els fets, però, no exigiran que Gordó plegui.