La CUP reitera que el "més coherent" és mantenir la disposició del referèndum als pressupostos

Al llarg d'aquesta setmana Junts pel Sí i la CUP decidiran sobre si mantenen o no la disposició addicional del referèndum als pressupostos. Aquest dimarts, la Mesa del Parlament ha obert el termini per presentar les esmenes un cop conegut el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que ha opinat que el procés referendari no és legal. A parer dels cupaires el "millor" i el "més coherent" és que es mantingui el redactat tal com està, ja que asseguren que "no té sentit canviar" el text.

"No te sentit que ens autoboicotegem nosaltres en cap dels extrems", ha dit en roda de premsa la diputada Anna Gabriel.

Tanmateix, han afirmat que Junts pel Sí encara no els ha emplaçat a parlar sobre aquesta qüestió. En canvi, la coalició independentista ha dit que al llarg d'aquesta setmana valorarien "totes les possibilitats" un cop ho hagin abordat conjuntament amb el grup de l'esquerra anticapitalista.

"No imaginem que vulguin canviar aquesta disposició addicional", ha assegurat el diputat Albert Botran en roda de premsa, sense entrar a valorar què passarà en cas que Junts pel Sí tingui la voluntat de modificar el text dels pressupostos. A més, ha recordat que la CUP dona suport als pressupostos perquè hi ha el compromís del Govern amb el referèndum.

El diputat cupaire ha afegit, a més, que el dictamen del Consell de Garanties està basat en la jurisprudència del Tribunal Constitucional que prohibeix el referèndum d'autodeterminació, un marc legal que per a la CUP cal "desobeir" per poder-lo fer efectiu en aquesta legislatura.