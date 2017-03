La CUP defensa separar el referèndum de la llei de desconnexió per maximitzar els suports a la votació

"Primer guanyar el referèndum i després constituir el nou estat, de la mà de la llei de transitorietat": aquesta és la fórmula de la CUP en el camí cap a la independència, tal com la formació ja havia defensat davant la voluntat de Junts pel Sí (JxSí) de vincular la consulta promesa per aquest any a la llei de desconnexió. Aquest dimecres, però, els cupaires han detallat els arguments del seu plantejament en un informe difós a la militància i publicat a l'Observatori del procés, que passen per guanyar legitimitat internacional i "sumar més suports a la llei de referèndum que no podríem arrossegar mai a la llei de transitorietat". Una afirmació, aquesta última, que al·ludeix a l'espai dels comuns.

En el seu informe, que porta per títol 'Despertem la primavera del referèndum', la CUP també proposa basar els treballs dels propers mesos en el marc de " legalitat intervinguda" per un " estat autoritari de dret", donant per fet que en el moment que es vulguin aprovar els instruments per exercir el dret a l’autodeterminació hi haurà suspensió del Tribunal Constitucional. I que la legalitat en què s’aprovarà la llei del referèndum serà la legalitat espanyola. "Davant per davant, molt probablement no tindrem una legalitat catalana sobirana, com sostenen alguns sectors, sinó una legalitat intervinguda", diu el document de la CUP, i afirma que això "converteix en il·legítima l’actuació de l’Estat" i queda justificada la realització d’accions d’ unilateralitat, "i si cal en el marc de la desobediència civil i/o desobediència institucional".