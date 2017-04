Els Cierco col·laboren amb Moix contra la corrupció

Higini i Ramon Cierco, exresponsables de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA) i investigats pel jutjat número 38 de Madrid, estan col·laborant amb el fiscal en cap d’Anticorrupció, Manuel Moix, i la tinent fiscal, Belén Suárez, per fer aflorar xarxes de corrupció. Entre els casos hi ha el del 3%, de presumptes comissions que anaven a parar a Convergència Democràtica. Així ho expliquen fonts jurídiques consultades per ARA, i ho confirma l’advocat dels Cierco per a Espanya, els Estats Units i Andorra, Javier Iglesias, en declaracions a aquest diari: “He mantingut una reunió amb el fiscal en cap, Manuel Moix, i la tinent fiscal per desenvolupar una col·laboració dels meus clients, que poden ser rellevants en investigacions sobre casos de corrupció”. Iglesias no va detallar els casos emparant-se en el secret professional.

La denúncia contra els fiscals

Moix va apartar els tres fiscals del 3% -José Grinda, Fernando Bermejo i Juan José Rosa- per replantejar-se la investigació després de la informació aportada pels exresponsables de la BPA i de dues denúncies que va rebre a la fiscalia.

Les denúncies, que Moix va comunicar als fiscals, són de dues persones investigades en diferents causes judicials. La primera, precisament, d’un dels investigats en el procediment del Banc de Madrid -propietat de la BPA-, Santiago Roselló, que acusa els fiscals d’haver donat informació secreta a un magistrat del Tribunal Suprem d’Andorra.

L’altra l’ha presentada l’empresari Rafael Pallardó, investigat en el cas Emperador, de blanqueig de diners. La denúncia de Pallardó acusa els tres fiscals d’haver-lo amenaçat i coaccionat en una reunió celebrada la tarda del 30 d’octubre del 2014 a la seu del TSJC. Segons els fiscals, Pallardó s’hauria compromès a aportar documents sobre el cas Pujol, però va exigir el pagament de fons reservats, una petició a la qual van negar-se als fiscals.

Grinda i Bermejo van reunir-se dimecres amb el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, per demanar-li empara i posar-lo en coneixement de les dues denúncies. Segons assenyalen els fiscals, aquestes denúncies i “altres elements” pretenen “alterar el normal desenvolupament de les nostres funcions”. Segons afirmen, els Cierco “tenen com a lletrat Javier Iglesias, i Pallardó és defensat des de fa un mes pel mateix lletrat, Iglesias”. La finalitat, conclouen en l’escrit, és “inquietar la feina dels tres fiscals”, per la qual cosa demanen la seva empara. Iglesias va assegurar ahir a l’ARA que, si bé s’ha reunit amb Pallardó, no és el seu advocat.

El Consell Fiscal haurà d’examinar la decisió de Moix d’apartar els fiscals en una reunió el 3 i 4 de maig. La maniobra per apartar-los ha generat un nou front al fiscal en cap d’Anticorrupció en una setmana especialment convulsa al ministeri públic.