Clam de les entitats: "President, ara és l'hora de tenir data i pregunta. Ja no podem esperar més"

Fins a 150 persones de les direccions de l'ANC, Òmnium i l'AMI s'han aplegat aquest dissabte al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per escenificar un nou pas del Procés. Després d'una reunió de dues hores les direccions de les tres entitats han demanat al Govern que, ara que té la resposta de Madrid, avanci cap al "referèndum o referèndum" i anunciï la data i la pregunta de la consulta.

"Instem el Govern de la Generalitat a anunciar la data i a formular la pregunta del referèndum, sense més dilacions que les converses d'urgència que es puguin produir amb les formacions polítiques i socials del país", demana el manifest conjunt que han redactat les tres entitats. En roda de premsa, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha assegurat que ja no importa el no de Madrid, "ja no suposa cap obstacle pel poble de Catalunya", ha afirmat, i ha fet un requeriment a Carles Puigdemont": "President, ara és l'hora de tenir data i pregunta. Ja no podem esperar més".

Al seu torn, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, s'ha mostrat convençut que el Govern formularà una pregunta perquè tothom "s'hi senti interpel·lat". " Cal buscar una formulació d'una pregunta que obri les mans a tots els que volen una transformació real del país", en al·lusió als comuns que només avalen, de moment, la consulta pactada.



Neus Lloveras, la presidenta de l'AMI, ha destacat la "unanimitat" de les tres entitats a l'hora de reclamar la data i la pregunta i ha assegurat que després del no a Rajoy "l'escenari ha canviat". És per això que Lloveras ha instat la resta de formacions polítiques a favor del dret a decidir a pronunciar-se i a fer costat el referèndum tan si té l'aval del govern espanyol com si no.

Després del no del president espanyol, Mariano Rajoy, a negociar una consulta acordada, malgrat que fos previsible, s’obre un nou escenari. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, juntament amb el vicepresident , Oriol Junqueras, i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, ja van anar a Madrid a explicar la voluntat de negociar la consulta i la Moncloa hi ha tancat la porta.

És per això que el document conjunt de les tres entitats expressa: "La darrera negativa del president espanyol és un no a la voluntat majoritària de la societat catalana, és un no a la majoria dels catalans. Un nou no, i ja en portem 18, que reflecteix tristament, però molt nítidament, la manca de voluntat de les altes institucions de l'Estat per cercar una via de diàleg honest i fructífer".

En roda de premsa, el president de l'ANC ha assegurat que "ha arribat el moment a donar pas de la segona part de l'expressió referèndum o referèndum". "Nosaltres continuem desitjant un referèndum acordat amb l'Estat (...) però si a Madrid decideixen continuar mantenint la negativa i a preferir l'autoritarisme a la democràcia, les entitats creiem que ja no podem esperar més", ha afirmat. "Demanem als partits polítics compromesos amb el dret a decidir que assumeixin aquesta responsabilitat", ha afegit Sànchez.

Les entitats han assumit el "compromís" d'arribar de "forma ferma" fins al "final" del Procés, liderant la "mobilització". "Ens comprometem a estar tantes vegades com faci falta al carrer per expressar el suport a les institucions i exercir democràticament el dret a vot", ha afirmat el president de l'ANC. Sànchez ha admès que l'Estat intentarà posar traves al referèndum però ha avisat que el sobiranisme resoldrà els "obstacles" a través de la "unitat".

A parer de les entitats, s’ha acabat l’etapa d’abanderar el referèndum pactat per encarrilar la via no acordada, que comportarà una escalada de tensió entre la Generalitat i el govern espanyol. Tal com ha passat en l’última setmana, s’apujarà el to: des de Madrid han assegurat que impedirien que hi hagués urnes al carrer i des de Barcelona s’han refermat en la celebració del referèndum. Tanmateix, els tres presidents han manifestat que l'Estat tindrà la porta oberta per negociar els termes de la consulta fins al final.

D'aquesta manera ANC, Òmnium i l'AMI situen ara la pilota a la teulada del Govern, a l'espera també que els partits hi diguin la seva. La CUP, tanmateix, ja aquesta setmana van demanar per carta al president de la Generalitat a posar data i pregunta.