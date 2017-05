Coscubiela acusa JxSí de voler "marginar el Pacte Nacional pel Referèndum"

El portaveu de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, ha justificat la seva absència a la cimera sobiranista d'ahir perquè "no podíem ser còmplices de la marginació del Pacte Nacional pel Referèndum i va ser un encert no anar-hi perquè es farà els propers dies, que és el que s'havia de fer des del començament". El diputat ha afegit en aquest sentit que espera que "a ningú li molesti aquest espai unitari" en al·lusió als principals dirigents de les forces independentistes.

Coscubiela ha deixat clar que "no es pot malbaratar el capital polític del Pacte Nacional pel Referèndum i l'emplacem a mantenir-lo com a espai de trobada perquè no quedi aparcat pels interessos d'una part del parlament, molt capficat en la data i la pregunta". De fet, ha insistit que "el més imprescindible és que compleixin els acords del parlament i presentin la norma que ha de donar cobertura a la convocatòria del referèndum" i ha afegit que "Catalunya i el seu parlament no mereixen aquesta opacitat que és una burla a la ciutadania".

Tampoc s'ha estat de recordar que el govern està obligat a complir les obligacions de la resolució aprovada al Parlament, que estableix que el referèndum sigui inclusiu, amb garanties per la ciutadania, que gaudeixi d'eficàcia jurídica i que tingui reconeixement internacional per mitjà de la Comissió de Venècia. Una resolució que, a parer seu, ha quedat en paper mullat.

Coscubiela no creu que la presència de Podem a la cimera pugui obrir una crisi: "Cadascú va decidir en funció de la seva autonomia, però la coincidència és bastant àmplia i tots creiem que no cal crear espais artificials perquè afebleixen aquest espai unitari que és el Pacte". Pel que fa a les crítiques de la portaveu del govern, Neus Munté, per l'absència de Catalunya En Comú a la cimera, Coscubiela ha reiterat que és "una maniobra barroera per marginar el Pacte, el que no entenc és que no valori que fer les coses malament acaba donant mals resultats".

Piconadora de JxSí i la CUP per la reforma del reglament

El portaveu ecosocialista també ha carregat contra JxSí i la CUP per la reforma del reglament que volen impulsar per aprovar pel ple la Llei de Transitorietat: "Han aplicat la piconadora per trepitjar els grups parlamentaris rebutjant totes les esmenes presentades a la reforma del reglament".

Davant d'aquest escenari, el diputat ha remarcat que "si s'aprova el reglament tal i com es planteja avui amb lectura única és veurà degradada la qualitat democràtica del Parlament, que serà molt menys democràtic que el Congrés". De fet, ha posat com a exemple l'esmena que han presentat i que han refusat els partits independentistes per excloure de la lectura única la reforma de l'Estatut.

Coscubiela no s'ha mossegat la llengua a l'hora d'afirmar que "no es pot avançar amb més democràcia trepitjant drets democràtics dels qui no comparteixen els seus objectius, ens preocupa que Jordi Turull hagi rebutjat el dictamen dels serveis jurídics perquè això suposa que a la majoria parlamentària els hi molesta el Dret". "És una forta degradació de la vida parlamentària, d'aprovar-se el reglament el Parlament entraria en una excepcionalitat democràtica" ha sentenciat Coscubiela.