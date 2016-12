Coscubiela avisa que la "llei clandestina" de transitorietat "pot acabar sent un engany"

Els partits de l'oposició han reaccionat avui a l'anunci de Junts pel Sí i la CUP que ja tenen enllestida la llei de transitorietat jurídica que ha de permetre la desconnexió de Catalunya respecte d'Espanya. Els partits han coincidit a criticar que només hagin explicat que la tenen tancada, sense haver-la presentat, ja que temen que el Tribunal Constitucional la pugui impugnar.

El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, ha criticat que "en lloc de presentar el text, han presentat una declaració d’intencions", i ha advertit que "les lleis són alguna cosa més que desitjos i bona voluntat". Coscubiela ha reclamat "transparència" i ha avisat que "aquesta idea de llei clandestina per burlar l’Estat es pot acabar convertint en un engany per a la ciutadania de Catalunya". Malgrat les crítiques, el diputat de CSQP ha avançat que la seva formació no s’oposarà a la tramitació de la llei quan sigui presentada: "Nosaltres sempre participarem del debat de qualsevol proposició de llei que es plantegi".

La portaveu socialista al Parlament, Eva Granados, també ha denunciat "l’opacitat" amb què s’ha anunciat la llei: "La tenen, però no la presenten", ha criticat. Granados ha advertit que "el que no està registrat al Parlament no existeix", i ha criticat que l’anunci respon en realitat a "un joc d’astúcies que no porta enlloc".

Per la seva banda, el portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo, ha considerat que la llei és un "parany" per evitar la seva impugnació. En declaracions des del Parlament, De ha retret al Govern que estigui pensant cada minut en com saltar-se les lleis i en com enganyar la justícia.

A més, ha avisat que "quan s’incompleix la llei des de la política, s’està judicialitzant la política, perquè el que s’està buscant és una reacció immediata dels tribunals". A més, De Páramo també ha criticat que els dos grups parlamentaris no hagin fet públic el contingut de la llei i s’hagin limitat a citar els aspectes bàsics. "La poca transparència del Govern ha arribat al procés", ha conclòs.