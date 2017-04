Cospedal diu que no consentirà que es confongui el comportament d'"alguns" amb el de tots els membres del PP

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha admès aquest dissabte que dins del Partit Popular estan "ofesos" pels casos de corrupció que els afecten però ha advertit que no consentirà que el "comportament d'alguns" s'atribueixi a tota la formació. "De cap manera, aquest és el partit que treballa per a Espanya", ha assenyalat Cospedal, que ha volgut subratllar que els casos de corrupció "avergonyeixen a tots" els membres del PP.

Durant la seva intervenció en el congrés nacional de Noves Generacions, recollida per Efe, Cospedal no ha fet una referència explícita a l'ingrés a la presó de l'expresident madrileny Ignacio González, que va decidir ahir a la nit el jutge que investiga la corrupció en la gestió del Canal d'Isabel II.

Defensa del partit

Més tard, Cospedal ha fet una defensa aferrissada del seu partit i ha aprofitat les darreres detencions per posar-se la medalla: quan governa el PP "és quan s'investiguen i castiguen els casos de corrupció, els cometi qui els cometi" -ha dit-.

"Que no us expliquin altres històries, clar que estem ofesos, els primers nosaltres", ha assenyalat Cospedal en parlar de la corrupció. Per mimar al públic que l'escoltava, ha assegurat que les Noves Generacions representen bé els valors que defensa el PP, que ha definit com la formació de centra dreta espanyola "amb molta honradesa" -tot i els casos de males pràctiques que els esquitxen-.

Ha enumerat diferents principis com els de la llibertat, la igualtat d'oportunitats, la justícia, la dignitat dels drets dels homes i dones l'excel·lència, la iniciativa privada i "el no deixar ningú enrere".

També ha agraït a l'organització juvenil dels populars que hagin sabut estar "al costat" del PP durant els anys de crisi.