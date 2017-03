C's planteja a PP i PSC per portar els pressupostos al Tribunal Constitucional conjuntament

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha plantejat a PSC i PP la possibilitat de presentar tots tres junts un recurs al Tribunal Constitucional per tal de frenar els pressupostos. En declaracions recollides per l'agència Efe, Carrizosa ha advertit que C's no es quedarà amb els braços plegats si el Parlament valida uns comptes que incloguin una al·lusió al referèndum.

C's preveu "parlar amb el PP i el PSC per plantejar conjuntament un recurs d'inconstitucionalitat" si finalment s'aproven els comptes amb la disposició addicional 31 que inclou el referèndum. El PSC, però, ja ha respòs a aquesta mà estesa i el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, ha dit en roda de premsa que preveuen presentar el recurs a través del PSOE, ja que amb els seus diputats "ja en tenen prou".

En la mateixa línia s'ha expressat Carrizosa, quan ha assenyalat que "es vulneren els drets dels diputats" amb la reforma del reglament per tirar endavant la desconnexió exprés. En aquest sentit, el portaveu de C's no descarta "acudir com a diputats al TC en sol·licitud d'empara".