Puigdemont demana diàleg "sincer" a Rajoy, però avisa: "El compromís del Govern amb el poble és inviolable"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet fa un últim intent de la via pactada aquest dilluns a Madrid amb una conferència a l'Ajuntament de la capital espanyola, i després de reunir-se amb l'alcaldessa de la ciutat, Manuela Carmena.

El president ha començat la seva intervenció agraint a Carmena la invitació i acusant "altres que tenen més responsabilitat" de "sembrar de problemes el camí que hauríem de recórrer junts", en una primera crítica a Mariano Rajoy.

Puigdemont ha recordat que la intenció inicial de l'executiu català és dirigir-se als espanyols des del Senat, però "no va ser possible" perquè la mesa del Senat ho va vetar. "No hi havia res d'il·legal ni d'il·lícit a la nostra sol·licitud i no hi va haver cap informe jurídic en contra. Ens van dir que el Senat no era nostre", ha lamentat. Va ser un "rebuig al diàleg", segons ell, però ha advertit: "No n'hi haurà gaires més".

"Diàleg sincer"

A més, ha respost a la invitació que va fer la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, de dur una reforma constitucional al Congrés per encabir-hi el referèndum, i ha defensat que els juristes afirmen que cal "voluntat política" per resoldre la qüestió constitucional, perquè "no es tracta de negar a ningú, sinó d'afirmar-se a si mateix".

"¿Existeix voluntat política per atendre la demanda catalana?", s'ha preguntat, abans de censurar que Rajoy proposi una "trampa" amb "camins innecessaris", com és anar al Congrés "com a coartada de difuminar" la falta de voluntat de diàleg davant dels "observadors internacionals". La voluntat, segons ell, ha de ser "sincera" i el mètode no ha de ser una "excusa" per trobar solucions, com no ho va ser durant la Transició, quan es va fer president Tarradellas sense una legalitat aprovada encara. "El mètode estava per sobre de l'objectiu superior", ha dit.

"Per això comptin amb nosaltres, però no per a cap imaginació falsa de diàleg. Treballem en el coneixement mutu, però no enganyem a ningú ni fem perdre el temps a ningú", ha reblat.

És en la "voluntat d'acord sincer" que Puigdemont espera trobar el govern espanyol, i ha anunciat que dirigirà una proposta immediata d'aquest diàleg al govern espanyol basada en les conclusions del Pacte Nacional per Referèndum, obert a negociar totes les condicions: "El diàleg ha de servir per decidir la pregunta, que no porti a confusió, i els resultats, per considerar vàlida la resposta", ha detallat. "Esperarem les seves propostes fins a l'últim minut de la pròrroga, però que quedi clar que si no s'articula una proposta, el compromís del Govern amb el seu poble és democràticament inviolable", ha afegit. Si no passa, es farà el referèndum, i l'oferta de Catalunya a Rajoy serà a implementar el resultat.

"La majoria dels catalans esperen ser escoltats i que el govern espanyol no els doni l'esquena", ha dit, inclosos alguns que votarien 'no' i que voldrien escoltar els arguments del govern espanyol.

El president català ha recordat que Rajoy va dir que la qüestió catalana era "el repte més greu que té plantejat Espanya", però això entra en "contradicció" amb el fet que no es permeti "ni tan sols parlar". Segons ell, es posa en evidència "la voluntat de no fer res per resoldre el problema", i ha reblat que això no és una actitud "responsable".

Segons el seu relat, Catalunya ha posat "sobre la taula" el que "al nostre entendre" garantirà la millor "convivència": "Respectem que l'altra part pensi el contrari, però no té arguments si un cop reconegut el problema" no actua per resoldre'l. El president català ha "convidat formalment" a abordar el diàleg amb la transcendència que pressuposen les seves paraules.

Un procés cívic

Puigdemont ha defensat que el procés català és "cívic", i no hi ha la "ruptura social" que "perversament" es ven des d'alguns sectors. Catalunya és, segons ell, un "exemple de societat plural" i "madura". Per això, ha titllat d'"irresponsabilitat" la judicialització de la resposta de l'Estat al Procés. "No demanem que l'Estat renunciï als seus principis, però tampoc acceptem que ens obliguin a renunciar als nostres. Encara que ho intentin, l'estat espanyol no té tant poder per impedir la democràcia", ha dit, en la primera sentència que ha arrencat els aplaudiments del públic, d'unes 250 persones.

"No som cap desafiament. Som els representants d'un poble que vol representar el seu poble a les urnes. No som cap suflé ni una malaltia, ni un trastorn emocional", ha dit, i ha afegit que vam "agafar la frustració del 2010", amb la laminació de l'Estatut per part del Tribunal Constitucional. "Molts dels que ja érem independentistes en aquell moment, encara lamentem aquell error. Però vam decidir deixar de lamentar-nos i negociar compensacions en aquell mercadeig que tant ens ha perjudicat", ha assegurat.

El president català ha considerat el referèndum pactat l'"opció més plausible" per a tothom: "Ja estem a la taula de negociació i no ens aixecarem si hi ha voluntat sincera de diàleg". Però ha avisat que no renunciaran a complir el "mandat" que va ser legítimament exposat i avalat a les eleccions, i que passa per consultar el poble català sobre el seu futur.

A la conferència no hi assisteix cap representant de l'executiu espanyol, però sí alguns defensors del dret a decidir de la política espanyola, com el líder de Podem, Pablo Iglesias, amb qui Puigdemont s'ha reunit prèviament.

Junqueras: "Ens agrada tant la responsabilitat que la volem tota"

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha volgut centrar part del seu discurs en les bones dades econòmiques de Catalunya, que està en rècord històric d'exportacions i inversió estrangera, amb l'objectiu del Govern, ha dit, de "repartir la riquesa que intentem generar". A més, ha posat d'exemple la renda garantida de ciutadania, que és "la millor expressió del compromís amb un creixement que reverteixi en les millors condicions de vida de la ciutadania".

"El nostre compromís va molt més enllà de les inhabilitacions, condemnes o querelles de qualsevol tipus. No renunciarem al dret més fonamental, que és el dret a vot, perquè sense aquest dret, la democràcia perd tot el seu sentit", ha afegit, entrant en matèria política.

A més, el responsable de les finances catalanes ha recordat que hi ha un problema de deute públic i de dèficit a Espanya, i és un repte que també té Catalunya. " Ens agrada tant la responsabilitat que volem tenir-la tota. Volem ser responsables dels nostres encerts i errors", ha asseverat, per això "volem que siguin els nostres ciutadans els que puguin decidir" sobre aquestes polítiques econòmiques i socials.

A més, també ha parlat del caràcter acollidor de la societat catalana, una societat "oberta, que parla dotzenes i dotzenes de llengües", i que "intenta integrar-les en el seu sistema educatiu" i que mira de "ser garantia del coneixement ple de la llengua catalana, la castellana, l'anglesa i tantes altres". Catalunya, ha dit, té "identitats compartides" amb la societat espanyola, i "nosaltres el que volem és que a tot el nostre entorn li vagi sempre el millor possible".

Des del punt de vista polític, Junqueras ha defensat que "tots els que votaran que no" comparteixen amb ells "una cosa molt més important que el sí o el no", que és "la voluntat democràtica de votar, d'exercir el dret de vot i decidir el futur col·lectiu a través de les paperetes i les urnes".

"Demanem i exigim i creiem que tenim el dret de fer-ho, que tothom respecti el resultat com nosaltres ho hem fet sempre", ha afegit Junqueras, que s'ha mostrat "convençut" que el referèndum és un "instrument imprescindible", perquè "l'autodeterminació és un dret inherent a totes les nacions i a les comunitats polítiques del món", i "ni volem ni podem renunciar-hi".

"Quan algú li diu als ciutadans que no els volen deixar votar, en realitat els està dient que no els importa la seva opinió", i ha afegit: "Estem convençuts que la millor manera de tenir una bona relació amb Espanya és tenir una relació entre iguals i fraternal, i per això sempre és imprescindible que sigui entre comunitats polítiques i ciutadans lliures".

Romeva centra el discurs en Europa

Qui ha obert foc en la conferència ha estat el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, que ha defensat que el referèndum és una proposta "cívica i amb voluntat de diàleg", i ha asseverat que l'"únic interès" dels independentistes és "refundar la relació amb Espanya" sense fer un "plantejament dels uns contra els altres". En lloc d'això "es tracta de determinar com volem que sigui la nostra relació".

"No hi ha un problema català, però avui Espanya té un problema, que es juga la seva democràcia a Catalunya", ha defensat. "El futur d'Europa ha de decidir-se d'acord amb la llibertat i no a la imposició", ha defensat qui va ser eurodiputat per ICV: "Plantegem que sigui definitivament la voluntat popular que decideixi una nova unió, des de la llibertat". A més, ha defensat que "ningú" vol "aïllar" Catalunya, sinó "generar una nova identitat europea que emani de la voluntat de viure junts". Romeva ha revestit el referèndum d'"oportunitat" per a Espanya, Europa i Catalunya, perquè es pot establir un "nou model" a escala Europea.

Abans de la conferència, el president espanyol, Mariano Rajoy, ja li ha reiterat que intenti defensar el referèndum al Congrés espanyol, amb l'argument que ni ell ni el seu executiu poden negociar la sobirania nacional. L'acte del president català a Madrid coincideix amb la filtració d'un esborrany de la llei de transitorietat, a 'El País', que ha encès els ànims de Rajoy, que ha acusat Puigdemont de "liquidar l'estat de dret" i de "xantatge i amenaça".