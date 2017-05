Rajoy defuig l'autocrítica i tanca files amb els discutits Moix i Catalá

El president del govern espanyol ha respost aquest dimecres per primer cop després de l'esclat de l'operació Lezo a les preguntes de l'oposició al Congrés sobre la corrupció. En una sessió de control al govern espanyol centrada gairebé monolíticament en això, Mariano Rajoy ha assegurat que "avui som molt més eficaços en la lluita contra la corrupció i esdeveniments que van passar fa més de 10 anys avui es descobreixen i es persegueixen". Sense fer autocrítica, Rajoy ha demanat el "suport" del PSOE, i ha tancat files al voltant del cap d'Anticorrupció, Manuel Moix, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, a les mesures que el seu govern està tirant endavant per combatre la corrupció política.

En resposta al portaveu d'Units Podem, Pabo Iglesias, Rajoy ha valorat "molt positivament" la feina de Moix, sota sospita per entorpir presumptament algunes investigacions contra el PP, perquè, ha dit, el fiscal Anticorrupció actua amb "plena independència" i és un professional "reconegut".

Iglesias li ha recordat les converses intervingudes per la Guàrdia Civil de l'expresident madrileny Ignacio González en què es marcava com a favorit Moix per al càrrec, i Rajoy ha respost amb una cita de la Constitució sobre el paper que li correspon a la fiscalia: "Això és el que fa la fiscalia Anticorrupció". "Aquesta és la meva posició, la independència de la fiscalia", ha reblat, precedint una llarga ovació del seu partit.

També hi ha hagut preguntes dirigides a Catalá, que ha defensat que el nomenament dels fiscals de primera categoria no depèn del govern espanyol sinó del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, que compareixerà aquesta tarda al Congrés, juntament amb ell mateix. A més, ha defensat que Moix té 30 anys de carrera i ha titllat d'"injust" el judici que en fa l'oposició: "Si està fent alguna cosa és promoure l'acció de la justícia". El PSOE ha tornat a preguntar a Catalá si pensa "dimitir", a la qual cosa Catalá ha respost que ell "està nomenat pel president del govern espanyol".

Tampoc ha fet autocrítica el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, després de les revelacions que apunten que el fiscal del cas Lezo dona per fet que el seu número dos va avisar González que hi havia una operació policial en marxa en contra seva. Zoido ha defensat que José Antonio Nieto va donar explicacions "exhaustives i raonables" a la cambra, i que ja va negar que li informés. A més, ha asseverat que no sabia que Nieto i el germà de González, Pablo, es reunirien, i ha reblat que el parer de a fiscalia "no canvia res".

Catalunya

Sobre el Procés, i a preguntes del portaveu del PDECat, Carles Campuzano, Rajoy ha reptat els sobiranistes a dur una reforma constitucional a la cambra espanyola si volen celebrar un referèndum, com ha fet en desenes d'ocasions. El president espanyol ha acusat Campuzano d'apel·lar al principi democràtic "dissociant-lo de la llei" i d'intentar "retòrcer-la". "Vostès són els que han organitzat tot això i han deixat molt poc marge", ha conclòs.