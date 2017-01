Dastis, sobre Puigdemont a Brussel·les: "És legítim que cadascú defensi la seva visió política"

El ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, ha defensat que és "legítim que cadascú defensi la seva visió política" quan se li ha preguntat aquest dilluns a Barcelona sobre la conferència que dimarts farà a Brussel·les el president de la Generalitat, Carles Puigdemont

"Per part nostra, seguirem defensant a Europa, d'acord amb els tractats, la nostra visió de l'estat de dret i la democràcia. Una Espanya oberta, plural i integradora", ha afegit el ministre.

Mentrestant, a Madrid, el partit del govern del ministre expressava una opinió molt diferent

Dastis ha mantingut aquest matí una "amistosa i agradable" conversa amb Puigdemont, moments abans d'iniciar els treballs de la cimera que aplega al Palau de Pedralbes de Barcelona delegacions ministerials de la UE i de la riba sud del Mediterrani.

"Hem parlat dels temes de la reunió euromediterrània: la joventut, la immigració... i he tingut l'oportunitat d'agrair-li la seva hospitalitat", ha assegurat Dastis.

On el ministre no ha estat tan cordial és quan se li ha preguntat pel nomenament del catedràtic Antoni Segura com a nou president del Cidob, el prestigiós 'think tank' de política internacional amb seu a Barcelona.

El ministre ha mostrat el seu "malestar" per aquest nomenament per no haver estat "consultat" sobre el perfil del nou president i ha assegurat que encara no s'ha decidit si el govern espanyol abandonarà el patronat del Cidob.