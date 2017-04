Domènech proposa dissoldre les sigles dels partits de la confluència el 2019

El portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, creu que el nou projecte polític dels 'comuns' sigui prou sòlid després de les eleccions municipals de 2019, i que llavors, els partits que formen ara la confluència - BComú, ICV, EUiA i Equo, i una part de Podem- haurien d'estar prou integrats com per dissoldre les seves sigles, encara que afirma que això ho hauran de decidir les pròpies formacions.

En una entrevista d' Europa Press, ha recordat que ara comença el primer cicle en el que els 'comuns' han de desplegar-se territorial i sectorialment, i que es tanca en 2019. "Si ens constituïm bé territorialment i sectorialment, i com un nou tipus de partit polític més pensat com a projecte sociopolític que com a partit clàssic i alhora els resultats són bons en termes electorals, 2019 és un data clau", ha constatat.

Preguntat per si en aquest moment els partits han de tenir les seves sigles dissoltes, ha respost que això ho han de decidir les formacions, però es tracta que "l'espai sigui suficientment gran, potent i atractiu com perquè, cada vegada, tingui una rellevància principal per a totes les persones que pertanyen a ell".

El debat del nom del partit

Després de la seva assemblea constituent del dissabte 8 d'abril, la primera cita del nou subjecte polític dels 'comuns' és l'executiva d'aquest dimarts a la tarda en la qual decidiran el nom concret dels càrrecs, es començarà a treballar en l'organigrama i s'abordarà el procés de decisió del nom del partit. En aquesta executiva, ja es posaran algunes propostes sobre la taula, tot i que encara hi ha temps perquè es presentin noves propostes: "Jo em trobo còmode amb diversos noms com 'Catalunya en Comú' i 'En Comú Podem'. Els comuns no, perquè així ja se'ns diu i se'ns quedarà de forma popular", ha dit encara que no la descarta per al procés participatiu.

Paral·lelament al debat del nom, s'abordarà el debat del desplegament territorial i organitzatiu per articular l'espai i per aconseguir una representació al territori: "Els grans reptes són arrelar i consolidar al territori i treballar tots els espais del país", quelcom que faran en un termini d'entre sis mesos i un any, depenent dels processos electorals.

I Podem?

Preguntat per si creu que la direcció de Podem acabarà entrant al nou espai, ha sostingut que per entrar "ha d'haver-hi voluntat d'entrar" i si constaten que així és, es trobarà el mecanisme, encara que avisa que el projecte polític ja ha escollit als seus organismes, que el projecte ja comença a caminar i que no estan disposats a formar una coalició electoral com ha proposat Fachin.

I la CUP?

Quant a la possibilitat que la CUP s'hi sumés, ha recordat que ara els 'cupaires' "tenen una agenda molt clara" que s'ha visualitzat al debat de pressupostos: "L'agenda de la CUP ara prioritza unes aliances polítiques: estan donant suport a un Govern conformat per CDC i ERC, i han donat suport a uns pressupostos que no volien. Ho fan en honor d'un objectiu que s'ha de consumar en breu. Ells han prioritzat això. No ho critico, però fa que el debat de la construcció d'un projecte polític no sigui de referència per a ells", ha explicat.