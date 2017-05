Duran anuncia la creació d'un nou partit que recollirà el llegat d'UDC i es descarta per liderar-lo

Josep Antoni Duran i Lleida no vol tancar definitivament la seva etapa política. Aquest passat dilluns va aprofitar la presentació del seu últim llibre per anunciar el naixement d’un nou partit que recollirà "el llegat d’Unió, no només pel que fa al tema nacional sinó també a la socialdemocràcia", tot i que ell no el liderarà perquè no pretén tornar a la primera línia.

" Ja s’ha registrat un nou partit polític que recull aquest llegat, amb persones noves que no han estat a Unió Democràtica i d’altres que sí que hi han estat", va dir a Lleida en la presentació del llibre 'Un pa com unes hòsties. Valia la pena trencar-ho tot?', recollida per Europa Press.

Duran no va voler donar més detalls d’aquesta nova formació política, però alguns dels antics responsables d’UDC a Lleida van explicar que es presentarà aviat.

L’acta de Defunció

A l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’expresident d’Unió també va parlar del procés sobiranista per insistir que cal una "proposta política" per part de l’Estat per desbloquejar la situació. No veu factible, però, que aquesta oferta arribi a curt termini, però tampoc dona opcions a la via independentista. " Saben que no hi haurà referèndum però no saben com aixecar l’acta de defunció i per això estan marejant la perdiu", va concloure.