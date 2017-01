El Govern veu "ridícula" i "histèrica" la reacció del govern espanyol a la conferència de Puigdemont a Brussel·les

260x366 L'anunci de la conferència de dimarts en alemany L'anunci de la conferència de dimarts en alemany

"Ridícula" i "histèrica". Així ha definit aquest dilluns la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, la reacció del govern espanyol a la conferència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, impartirà aquest dimarts a Brussel·les. Segons la consellera, la reacció de l'Estat descarta que es tracti d'un acte "insignificant" que no "desperta interès".

Tampoc ERC -un dels partits que ha organitzat la conferència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu, on assistirà amb el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva- ha acollit gens bé la crítica que des del PP ha fet l'eurodiputat Esteban González Pons en augurar el fracàs de la xerrada i dir que és com si la fes "a una cafeteria", com recull l'ACN. l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé ha replicat aquest dilluns al dirigent popular assegurant que és " una manca de respecte al Parlament Europeu" que algú amb un escó a la cambra menystingui una conferència que s'hi celebra i que està organitzada per tres eurodiputats. "Em pregunto si s'atrevirà a dir que són trobades de bar totes les conferències que s'hi fan aquesta setmana", ha dit Solé.

A més, el popular ha vinculat l'independentisme que defensa Puigdemont amb "el que agrada a l'extrema dreta" europea, i això tampoc ha agradat a Solé. "González Pons deu saber molt bé el que és tractar amb l'extrema dreta, perquè la té dins del seu partit", ha reblat l'eurodiputat d'ERC. Per a Solé, l'argument dels populars dista molt de la realitat sobre la conferència. "El procés interessa a tot arreu i, en democràcia, anar a escoltar per intentar comprendre un dels dossiers polítics més importants del 2017 és sa. El que no és tan normal és fer crides a no assistir i al boicot", ha sentenciat.

En aquest sentit l'eurodiputat ha defensat la utilitat de la conferència per "informar directament els presents i la gent a través dels mitjans del motiu pel qual en aquest país hem tingut majoria a favor de la independència i per què volem donar la veu a la ciutadania per tenir la possibilitat d'escollir aquesta via. És un acte de normalitat, d'afirmació democràtica, informatiu, i estem convençuts que serà un èxit", ha explicat en roda de premsa des de la seu d'ERC.

Solé assegura que s'espera omplir la sala, amb un aforament de 350 persones, amb "eurodiputats, representants del cos diplomàtic, els principals mitjans de comunicació europeus i persones vinculades a la comunitat catalana". "L'assistència serà molt diversa i plural", ha vaticinat.