ETA diu a la BBC que ja ha lliurat les armes però alerta que el procés "no està acabat"

260x366 Aquest és el comunicat que ETA ha fet arribar a la BBC Aquest és el comunicat que ETA ha fet arribar a la BBC

ETA és una "organització desarmada". Així ho ha assegurat aquest dijous a la BBC. La banda terrorista ha fet arribar a la corporació britànica un comunicat en el qual assegura que el lliurament de les armes ja s'ha fet efectiu, i que a hores d'ara l'arsenal "és en mans de representants de la societat civil basca".

El dia oficial de l'entrega d'armes és dissabte però en el comunicat, datat aquest divendres, i fet públic per la BBC, ETA diu que l'arsenal ja no és a les seves mans. La banda afirma que el camí del desarmament "ha estat dur i difícil" a causa dels "obstacles" dels estats espanyol i francès. En canvi, dona les gràcies al suport que, diu, el procés de desarmament ha rebut de part de les autoritats basques.

La banda afirma que va iniciar la lluita armada "pel poble basc" i diu que ara "les deixem en les seves mans". Ara bé, tot i assegurar que aquest dissabte és "el dia del desarmament", alerta que el procés "no està acabat" i alerta de possibles atacs perpetrats pels "enemics de la pau".

L'Audiència Nacional vol supervisar el procés

Aquest divendres l'Audiència Nacional ha mostrat la seva voluntat de supervisar l'arsenal que ETA ha d'entregar aquest dissabte a la localitat francesa de Baiona. El jutjat central d'instrucció número 6 ha admès a tràmit una denúncia que la fiscalia va presentar la setmana passada. L'objectiu era demanar col·laboració a les autoritats franceses per tal que l'Audiència Nacional pogués analitzar tot el que la banda terrorista els entregui aquest dissabte, segons han confirmat fonts fiscals a Europa Press.

El ministeri Públic analitzarà si l'arsenal d'ETA pot contenir proves o evidències que podrien aclarir alguns dels assassinats comesos per l'organització terrorista. De totes maneres, les forces de seguretat han apuntat a l'agència Efe que tenen poques esperances que les armes entregades per ETA serveixin per aclarir els 224 atemptats de l'organització que encara no s'han resolt. Creuen que segurament estaran "netes" de proves, i que moltes de les que s'han utilitzat en aquestes accions no les deuen haver facilitat als "mediadors".

La decisió que ha pres l'Audiència Nacional s'ha adoptat 48 hores abans de la data límit fixada pels mediadors triats per ETA perquè l'organització armada entregui les armes. El passat 17 de març els mediadors van comunicar a través del diari francès 'Le Monde' que el 8 d'abril ETA faria efectiu el seu desarmament total.

ETA ha recorregut a representants d'organitzacions afins per intentar escenificar una altra vegada el seu desarmament voluntari després que el govern espanyol no s'avingués a negociar un final dialogat i del fracàs de la falsa entrega d'armes de l'any 2014. Aquell any, uns 'verificadors internacionals' van reconèixer a l'Audiència Nacional que els terroristes s'havien emportat les armes que havien dit que entregaven. ETA va matar més de 800 persones, va deixar un balanç de 20.000 ferits i un centenar de segrestats durant els anys que va actuar com a banda terrorista.