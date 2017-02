Endavant lamenta el sí de la CUP als pressupostos i adverteix que pot derivar en un "xantatge permanent" de JxSí

Endavant és una de les organitzacions que dissabte passat es va oposar a subscriure l'acord pressupostari de la CUP amb el Govern. En un comunicat fet públic aquest dimecres, es referma en aquesta posició i adverteix que, d'ara en endavant, la política catalana pot assistir a un "xantatge permanent" de Junts Pel Sí a la CUP. "El Govern ha utilitzat el referèndum com un instrument de xantatge per continuar alimentant els privilegis i les prebendes de l’autonomisme, les polítiques antisocials i d’austeritat i la perpetuació de la doble explotació de les dones", critiquen. En tot cas, accepten la decisió majoritària que van prendre el consell polític i el grup d'acció parlamentària a Vilafranca del Penedès.

"Compartim amb una àmplia majoria de les integrants de la candidatura de la CUP que aquests pressupostos són antisocials, liberals i continuistes i que ni tant sols exploren els límits de l’actual sistema autonòmic", apunten en el comunicat. Segons Endavant, "Junts pel Sí no ha dissenyat aquests pressupostos per obligació, sinó per convicció".

Tot i que a curt termini reconeixen que el pacte pressupostari "por permetre una majori capacitat d'acció de la CUP en el terreny de la política parlamentària", avisen que les conseqüències de la decisió "poden ser molt importants més aviat que tard", en el terreny de la construcció "d’una alternativa política global". De fet, plantegen com a possibilitat que aquesta vinculació entre els pressupostos i el referèndum acabi reduint la base social independentista. "Voler forçar tot l’independentisme a un acord en matèria pressupostària no ajuda a ampliar-ne la seva base social, sinó que la contrau, i la contrau justament per l’esquerra, que és per on l’independentisme pot i ha de créixer per esdevenir majoritari dins la societat catalana", expliquen.

" Per guanyar el referèndum, les classes populars han de veure en la independència una opció per millorar les seves condicions materials de vida. Una opció que queda en entredit amb cada passa processista dilatòria, que únicament afirma els interessos de la classe benestant", destaquen. Sigui com sigui, i com ja ha advertit públicament la CUP, "si al setembre no hi ha referèndum, el Govern haurà d’assumir tota la responsabilitat, i el moviment popular per la independència haurà de ser el primer en exigir-li-la".